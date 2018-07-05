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Джастин Бибер купил на один день автомобиль за 500 млндолларов
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Джастин Бибер купил на один день автомобиль за 500 млндолларов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Золотая молодёжь Америки не думает о расходах и спокойно покупает себе автомобили за полмиллиарда долларов.
Похожие заголовки облетели не только все СМИ США, но и добрались до России. Известно, что американский певец Джастин Бибер пользуется огромной популярностью не только у девочек своей страны, но и у русских красавиц.
На днях стала известна новость о том, что отправившись со своей новой девушкой Хейли Болдуин у пары сломался автомобиль. Не растерявшись, Джастин выложил 500 млндолларов и приобрёл Lamborghini-Benz SLS ярко-красного цвета.
После того, как службы забрали автомобиль сломанный в ремонт, его всё-таки удалось починить, но Джастин со своей возлюбленной решили оставить новый автомобиль для путешествий.
Фанаты в женском обличии больше обратили внимание не на новый суперкар, а на пару и длинные усы певца.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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