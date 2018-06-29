Хейли Болдуин была фанаткой пары Джастина Бибера и Селены Гомес

Отношения Джастина Бибера (Justin) и его девушки Хейли Болдуин (Hailey) развиваются чрезвычайно стремительно, парочка даже строит пары на совместное будущее. Они уже давно перестали скрывать от папарацци свою любовь и были не раз запечатлены в объятиях друг друга.

Как оказалось, их глубокая связь совершенно не случайна! Еще в году Хейли была фанаткой Бибера, и отец девушки, знаменитый американский актер Стивен Болдуин (Stephen) даже организовал для своей дочурки персональную встречу с кумиром.

Бдительные поклонники также нашли твит модели о том, что она с нетерпением ждет появления «Джелены»* на вечеринке Vanity, чтобы увидеть, какие наряды они выберут.

Получается, что Хейли невольно разрушила свою любимую пару? Или это знак, что девушка уже давно положила глаз на Бибера и просто ждала подходящего момента?

*Джелена (Jelena) — название пары Джастина Бибера и Селены Гомес