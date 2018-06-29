Ещё
Хейли Болдуин была фанаткой пары Джастина Бибера и Селены Гомес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хейли Болдуин была фанаткой пары Джастина Бибера и Селены Гомес 

Popcake.tv 29 июня 2018
Фото: Popcake.tv
Отношения Джастина Бибера (Justin) и его девушки Хейли Болдуин (Hailey) развиваются чрезвычайно стремительно, парочка даже строит пары на совместное будущее. Они уже давно перестали скрывать от папарацци свою любовь и были не раз запечатлены в объятиях друг друга.
Как оказалось, их глубокая связь совершенно не случайна! Еще в году Хейли была фанаткой Бибера, и отец девушки, знаменитый американский актер Стивен Болдуин (Stephen) даже организовал для своей дочурки персональную встречу с кумиром.
Бдительные поклонники также нашли твит модели о том, что она с нетерпением ждет появления «Джелены»* на вечеринке Vanity, чтобы увидеть, какие наряды они выберут.
Получается, что Хейли невольно разрушила свою любимую пару? Или это знак, что девушка уже давно положила глаз на Бибера и просто ждала подходящего момента?
*Джелена (Jelena) — название пары Джастина Бибера и Селены Гомес
Popcake.tv: последние новости
Галина Чиблис счастлива в личной жизни Настя Ивлеева и Элджей снова обнимаются на публике Джастин Бибер строит планы на будущее с Хейли Болдуин
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая сексуальная бабушка в мире51
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой8
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Ванесса Паради впервые вышла замуж
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение