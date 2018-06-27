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Федор Смолов покинет Россию
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Федор Смолов покинет Россию 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Российский футболист, нападающий сборной России Федор Смолов показывает прекрасные результаты на Чемпионате мира по футболу, чем привлекает внимание не только поклонников данного вида спорта, но и меркантильных охотниц за успешными мужчинами. Но, как оказалось, спортсмен не интересуется мимолетными романами. Ему нужна настоящая любовь.
"Сердце Федора Смолова, в данный момент его сердце не занято. Но это не значит, что ему не нужны отношения, наоборот — он хочет любви, но пока не понимает, какая женщина ему нужна рядом", — рассказала Dni.Ru таролог, ведунья Саона.
По словам ведуньи, девушек вокруг Федора много, но все эти романы — мимолетные, а девушки — совсем не для серьезных отношений. «Ситуация довольно типичная для молодого успешного спортсмена — он становится лакомым кусочком для столичных красавиц, которые хотят денег и пиара, но пока не задумываются о серьезных чувствах и создании семьи. Так будет продолжать еще какое-то время, затем Федор осознает, какие качества стоит искать в своей избраннице и у него будут все шансы такую спутницу встретить», — отметила таролог.
Однако, одиночество ему не грозит — карты показали, что он встретит свою спутницу жизни и создаст крепкую семью, в браке родятся двое детей. «Что касается карьеры — у него огромное количество планов, которые целиком захватили его на данный момент. В ближайшем будущем благодаря своей целеустремленности он будет покорять все новые и новые вершины. Федор принесет еще немало побед своей команде», — показали карты.
"В долгосрочной перспективе вижу у него карьерный взлет и борьбу за него на международном уровне. Надо отметить, что в итоге Федор все-таки покинет Россию, хотя сейчас ему это кажется нереальным: патриотизм еще удерживает его на Родине", — предсказала Саона.
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