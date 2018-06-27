Алена Шишкова и Айза Анохина показали стройные ноги в микрошортах на звездном бранче в CocoLamber 

Накануне во французском бистро CocoLambert звезды шоу-бизнеса и светские персоны продегустировали летнее меню от молодого шефа Оливера Долларда.
Попробовать изысканные блюда и оценить открытую зеленую веранду на Патриарших пришли Натали Неведрова, Лина Дембикова, Евгения Линович, Ингрид Олеринская, Галина Юдашкина и многие другие. Модель Алена Шишкова и дизайнер и хип-хоп-звезда Айза Анохина блеснули длинными стройными ногами в суперкоротких шортах.
А певица Юлианна Караулова и звезда стендапа Надежда Сысоева предпочли легкие летние платья.
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Фото:пресс-служба