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Алена Шишкова и Айза Анохина показали стройные ноги в микрошортах на звездном бранче в CocoLamber
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Алена Шишкова и Айза Анохина показали стройные ноги в микрошортах на звездном бранче в CocoLamber 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
Накануне во французском бистро CocoLambert звезды шоу-бизнеса и светские персоны продегустировали летнее меню от молодого шефа Оливера Долларда.
Попробовать изысканные блюда и оценить открытую зеленую веранду на Патриарших пришли Натали Неведрова, Лина Дембикова, Евгения Линович, Ингрид Олеринская, Галина Юдашкина и многие другие. Модель Алена Шишкова и дизайнер и хип-хоп-звезда Айза Анохина блеснули длинными стройными ногами в суперкоротких шортах.
А певица Юлианна Караулова и звезда стендапа Надежда Сысоева предпочли легкие летние платья.
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Фото:пресс-служба
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