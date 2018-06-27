Регина Тодоренко: мой дом — это чемодан

Многие предпочитают оседлый образ жизни, но есть те, кто не мыслит себя без постоянных путешествий по разным странам. Среди них и бывшая ведущая трэвел-шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко , которая решила назвать преимущества и недостатки постоянного туризма.

Уроженка Одессы Регина Тодоренко объездила много стран, в которых узнала много нового, познакомилась с интересными людьми и увидела многочисленные достопримечательности. Ее очень радует возможность наблюдать за жизнью в разных городах, которые она посетила в рамках популярного развлекательного шоу «Орел и Решка». Но даже в бочке меда есть место ложке дегтя, потому 28-летняя знаменитость рассказала о минусах для человека, который постоянно путешествует: «В 18 лет я переехала из Одессы в Киев, в 23 каждые 3 дня меняла геолокацию, осознавая, что мой дом — это чемодан. Порой меня накрывали депрессии из-за отсутствия постоянного местожительства. Я называю себя „человек мира“, „космополит“, „пилигрим“ — звучит красиво, но это никак не скрашивает отсутствия старых добрых друзей рядом, а ведь как хочется разделять с ними все эмоции, которые я переживаю».

Тодоренко подчеркивает — несмотря на то что ее «тело постоянно в путешествиях», душой она все равно остается дома — в Одессе. Регину огорчает, что ввиду длительного отсутствия в родных местах она довольно редко видится со своими близкими подругами. Знаменитость дружит со своими приятельницами десятки лет, с кем-то — с детского сада, с кем-то — со школы. Она очень счастлива, что судьба свела ее с замечательными людьми, которыми она очень дорожит, надеясь, что связь с ними будет вечной: «Я горжусь своими подругами, а они гордятся мной. Я верю, что это связь будет вечной, и мы встретимся с вами в следующей жизни, даже если вы не хотите».

Поклонники не оставили слова своей любимицы без внимания. Среди них есть те, которые также поддерживают близкие отношения с друзьями, и те, кто не может похвастаться таким «богатством»: «Какая же ты душевная! Побольше бы таких открытых и добрых людей!» «Класс! А у меня вообще нет подруг». «Только сейчас узнала что Регинка из Одессы». «Друзья — это достояние, не каждый может таким похвастаться! Молодцы!»