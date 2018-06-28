Ради каких праздников стоит лететь в другие страны

В каждой стране свои традиции и праздники, которые не всегда понятны другим. Принимать не обязательно, но увидеть хотя бы раз, однозначно стоит!Ради каких праздников стоит лететь в другие страныКуперсхилдская сырная гонка

В последний понедельник мая со всей Англии съезжаются люди в Котсуолдс ради одного довольно необычного

мероприятия. Речь идет о «Сырной гонке», которая проводится в стране уже более

двухсот лет. Несмотря на то, что во время гонки бегуны получают серьезные

травмы, повреждая свои спины, шеи, головы и все остальные части тела, с каждым

годом участников становится все больше и больше и желание побегать за сыром вызывает

у людей невероятный интерес. К слову, власти несколько раз пытались запретить

или отменить мероприятие — но все безуспешно, настоящих фанатов не остановить,

они все равно залезают на вершину холма, по сигналу вперед себя запускают

головку сыра Глостер и бегут за ними что есть мочи. Самому быстрому достается

эта головка сыра и ничего более.

Томатина Испанцы решили устроить себе

день, в который они переведут все растущие в Эстремадуре помидоры. Не думайте,

что они просто выходят на улицу и начинают разбрасываться помидорами — система

там довольно сложная! Сначала какой-нибудь смельчак должен залезть на обмазанный мылом деревянный столб длиной в двухэтажный дом, потом раздается выстрел

из водяных пушек и начинается настоящая вакханалия: люди начинают без разбора закидывать

друг друга помидорами. Правда, правила в все же есть: с собой

нельзя приносить никакие предметы, которые могут нанести травмы и помидоры

перед броском надо обязательно раздавить, чтобы смягчить удары. Всё это длится

ровно час и сигналом к остановке помидорного буйства становится все тот же выстрел из водяных пушек.

Праздник лука

Как мы уже поняли, Испанцам

очень нравится переводить продукты, потому помимо кидания помидоров они решили

себе устроить еще и праздник лука. Но здесь они пытаются его съесть, а не просто кинуть в первого попавшегося на пути человека. Фестиваль

проходит в Каталонской Таррагоне и походит на «пир на весь мир». На улицах и площадях города проходят парады, конкурсы, мастер-классы, танцы и прочее

веселье. Но глава всего этого праздника — лук кальсот, который заготовлен самыми разными способами, и который нужно обязательно съесть.

Обезьяний банкет

Один раз в год в Тайланде

приглашают к обеду 600…обезьян! Чтобы понимать масштабы происходящего, надо

сказать, что на столах разложено более двух тонн еды и нет никаких

ограничений. В меню у обезьян: овощи, рис, бананы и много других фруктов и овощей. Таким образом тайцы благодарят обезьян за победы в прошедших войнах и помощь другу Хануму.

День обнаженных мужчин

Японцы устроили необычный

фестиваль, который они ежегодно проводят 18 февраля. В мороз тысячи японских

мужчин, одетых только в набедренные повязки «фундоси» выходят на улицу и принимают

участие в обряде ритуального очищения. Выглядит это, конечно, впечатляюще и даже немного пугающе, но японцев это не останавливает. Они считают, что голый

человек забирает все несчастья при прикосновении к нему. Потому они ходят в таком виде, позволяют всем себя трогать и кричат, стараясь не думать о холоде.

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