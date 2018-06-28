17 удивительных карт мира, которые нам не показывали в школе

Каждый раз, когда мы думаем о географии, вспоминаем однотипные атласы, которые в школьное время никому не были интересны. Далекие места, показанные на карте, не вызывали никакой картинки в голове. Но, оказывается, интерес школьников (и не только) к географии можно было бы пробудить, всего лишь показав карты, которые представлены ниже. Они меняют наше представление о мире.

Источник: Tapoos

1. Пабы Британии.

2. Весь мир — это котенок, играющий с Австралией.

3. Церкви Польши.

4. Рыжие люди Европы. Малиновым цветом отмечены места, где наибольшее количество рыжих людей, а бурым — наименьшее.

5. Глобальный индекс счастья. Синий цвет — самые счастливые люди, красный — наименее счастливые.

6. На этой карте самые фотографируемые места планеты светятся желтым цветом.

7. На территории зеленого цвета проживают 2% австралийцев.

8. Самые красивые женщины мира. Зеленый цвет — самые красивые, красный — самые некрасивые.

9. Количество выпиваемого кофе. Темно-синим цветом отмечены страны, где потребляют больше всего кофе, а желтым — меньше всего.

10. За пределами круга на карте живет меньше людей, чем внутри.

11. Туристическая посещаемость стран мира. Красные — самые посещаемые.

12. Как будет выглядеть Земля, если поменять воду и сушу местами.

13. Размер чашек бюстгальтеров. Желтый — первый размер, зеленый — второй, красный — третий, розовый — четвертый, сиреневый — больше четвертого.

14. Уровень IQ в разных странах.

15. Сравнение размеров Плутона и Австралии.

16. Сравнение размеров Луны и США.

17. Право— и левостороннее движение. Зеленый цвет — страны с правосторонним движением, желтый — с левосторонним.