Во Владивосток не пустили 19 тонн токсичного арахиса из Китая

Решается вопрос о его возврате либо уничтожении.

В поступившей во Владивосток из Китая крупной партии арахиса обнаружено значительное превышение уровня содержания опасного для здоровья токсичного элемента, которым является кадмий. Дальнейшее движение опасного груза остановлено, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

Так, в ходе проведения лабораторных испытаний проб, отобранных от крупной партии арахиса поступившей в морской порт Владивостока из Китая, специалистами Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора выявлено значительное превышение допустимого уровня содержания такого токсичного элемента, как кадмий.

Масса поступившей в Приморский край партии составила 19 тонн. Норма содержания кадмия в арахисе оказалась превышена в 1,5 раза.

Сразу после получения лабораторных результатов Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в адрес таможенных органов было направлено письмо с информацией об опасном обнаружении. В настоящее время дальнейшее движение опасной для здоровья партии бобовых остановлено. Решается вопрос о её возврате либо уничтожении.

В настоящее время арахис широко применяется в пищевой индустрии. Молотый арахис принято смешивать с растительным маслом для получения арахисовой пасты. Также его широко применяют в различных шоколадных изделиях. В медицине жирное арахисовое масло применяется наравне с миндальным маслом как основа для парентеральных лекарственных форм.

Как показывает практика, одной из причин содержания кадмия в арахисе может быть чрезмерное внесение фосфатных удобрений в почву при его выращивании.

Пары кадмия, все его соединения токсичны, что связано, в частности, с его способностью связывать серосодержащие ферменты и аминокислоты. Кадмий является кумулятивным ядом, так как способен накапливаться в организме до опасных для здоровья количеств. Канцерогенен.