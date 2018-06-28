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5 знаменитостей, которые вдохновляют на татуировки
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5 знаменитостей, которые вдохновляют на татуировки 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Звезды часто становятся примером для подражания: поклонники копируют их стиль, покупают такую же одежду, повторяют их прически и не боятся делать себе аналогичные татуировки.5 знаменитостей, которые вдохновляют на татуировкиАнджелина Джоли
Анджелина Джоли для многих девушек является иконой стиля: пышные губы, большие глаза, выдающиеся
скулы — идеал. Но трендсеттером она  стала не только из-за своей внешности — сделав себе татуировки с  координатами мест рождения своих детей, она вдохновила огромное количество матерей мира
оставить на своем теле след на всю жизнь, набив даты рождения и имена
родившихся у них малышей.
Соня Есьман
Русско-канадская модель и  видеоблогер по совместительству, однажды набила на своей руке минималистичное
солнце, и спустя небольшое количество времени поняла, что стала неким примером
для молодых девушек со всего мира — теперь такое солнце есть чуть ли ни у каждой второй девушки решившейся набить себе татуировку.
Джонни Депп
Джонни Депп со своим индейцем
стал реальным законодателем тату-моды у мужчин. После того, как он набил его на  своей мускулистой руке — мужчины решили не ждать и повалились в тату-салоны
с готовыми эскизами.
Кара Делевинь
Если вы видите людей с  татуировками на пальцах — это все из-за Кары. По какой-то необъяснимой причине,
после нее люди перестали бояться самого капризного места для татуировок, и повально
начали набивать на своих пальцах различные рисунки и надписи.
Егор Крид
Егор Крид задает тон в России: его любят девушки, его копируют молодые люди. Татуировки певца стали примером для подражания, поэтому многие мужчины следуя его примеру набили эдентичные рисунки. Он даже ввел собственный хэштег, чтобы отфильтровав по нему, можно было бы увидеть всех своих многочисленных последователей.
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