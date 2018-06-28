В Ленобласти придумали радикальный способ борьбы с борщевиком

Это высокое, живучее ядовитое растение — настоящий оккупант обочин и заброшенных сельхозугодий. Артур Ломидзе проверил и заодно узнал еще дюжину других способов использования этого мега-сорняка.

Жители Ленобласти решились использовать борщевик для разных блюд. Приготовить угощение из травы, которая стала стихийным бедствием, мягко говоря, смелое решение. На борьбу с борщевиком уходят миллиарды рублей, но пока победителем из нее выходит жгучий оккупант.

Кажется, что правительство Ленинградской области прислушалось к бисмарковскому: не можешь победить — возглавь!

— Производство этилового спирта из борщевика — какая будет себестоимость… Если себестоимость будет невысокая, то может будем заготавливать этот борщевик, в том числе как добавку к топливу, — размышляет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Борщевик мы привыкли воспринимать как ядовитое растение, однако петербургские предприниматели уверены — это экономическое чудо! Это растение больше не враг, а чуть ли не главный стратегический ресурс страны. Два года назад борщевик вычеркнули из списка достижений советской селекции и сослали в сорняки. Бизнесмен Павел Козбан не согласен, готов собирать его везде и делать из сочных стеблей все — от угля и спирта до духов. Безотходное производство!

— Себестоимость борщевика очень маленькая (11 рублей за литр) — привлекательная цена. Биоэтанол используется в химической промышленности и может быть добавкой в топливо, — говорит Павел.

Сухую ботву новатор предлагает смешивать с древесной щепой и делать уголь. Зеленые побеги богаты сахаром и можно заменить ими сахарную свеклу. Тем более что, в отличие от последней, в сырье недостатка нет: борщевик растет чуть ли не сквозь асфальт. Все, что осталось от производства горючих материалов — на корм. Правда, фермеры не спешат радоваться дармовому фуражу.

— Борщевик бесполезное растение — коровы не едят его. И не надо. Есть много других трав, которые любят коровы, — считает фермер Андрей Фомичев

Именно как базу для силоса — борщевик и начали культивировать в Советском Союзе. Но вскоре заметили, что молоко от такой диеты становиться горьким, а качество мяса падает, а еще работники колхозов получают жуткие ожоги. Содержащиеся в соке химические вещества кумарины — это яд. И как от них избавиться при производстве сахара, пока не ясно. Однако народная смекалка не дремлет: раз борщевик сладкий, то из него можно получить самогон. У местного населения уже был опыт. Между тем, чем закончился эксперимент — нам так и не рассказали.

Кстати, профессионалы самогонного бизнеса уверены — из ядовитых ингредиентов не «гонят» ни в одной стране мира. Косметологи тоже скептически смотрят на сорняк.

Несмотря на все сложности, новатор Павел Козбан, посвятивший исследованию сорняка-агрессора десятилетия, уверен, что деньги, которые безрезультатно уходят на борьбу с ним, лучше потратить с умом и получить от зеленой заразы максимум пользы.