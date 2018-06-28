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Концерт песен хуаэр на кожаных плотах посреди Хуанхэ
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Концерт песен хуаэр на кожаных плотах посреди Хуанхэ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжунвэй /Нинся-Хуэйский АР/, 27 июня /Синьхуа/ — Концерт антифонного пения на реке Хуанхэ прошел сегодня в ландшафтном парке «Шапотоу» городского округа Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/.
В роли передвижной сцены выступили два надувных плота из овечьей кожи, на которых были исполнены традиционные местные песнопения хуаэр.
Чжунвэй /Нинся-Хуэйский АР/, 27 июня /Синьхуа/ — Концерт антифонного пения на реке Хуанхэ прошел сегодня в ландшафтном парке «Шапотоу» городского округа Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/.
В роли передвижной сцены выступили два надувных плота из овечьей кожи, на которых были исполнены традиционные местные песнопения хуаэр.
Чжунвэй /Нинся-Хуэйский АР/, 27 июня /Синьхуа/ — Концерт антифонного пения на реке Хуанхэ прошел сегодня в ландшафтном парке «Шапотоу» городского округа Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/.
В роли передвижной сцены выступили два надувных плота из овечьей кожи, на которых были исполнены традиционные местные песнопения хуаэр.
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