Концерт песен хуаэр на кожаных плотах посреди Хуанхэ

Чжунвэй /Нинся-Хуэйский АР/, 27 июня / Синьхуа / — Концерт антифонного пения на реке Хуанхэ прошел сегодня в ландшафтном парке «Шапотоу» городского округа Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/.

В роли передвижной сцены выступили два надувных плота из овечьей кожи, на которых были исполнены традиционные местные песнопения хуаэр.

Чжунвэй /Нинся-Хуэйский АР/, 27 июня /Синьхуа/ — Концерт антифонного пения на реке Хуанхэ прошел сегодня в ландшафтном парке «Шапотоу» городского округа Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/.

В роли передвижной сцены выступили два надувных плота из овечьей кожи, на которых были исполнены традиционные местные песнопения хуаэр.

Чжунвэй /Нинся-Хуэйский АР/, 27 июня /Синьхуа/ — Концерт антифонного пения на реке Хуанхэ прошел сегодня в ландшафтном парке «Шапотоу» городского округа Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района /Северо-Западный Китай/.

В роли передвижной сцены выступили два надувных плота из овечьей кожи, на которых были исполнены традиционные местные песнопения хуаэр.