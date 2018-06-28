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Как бороться с майским жуком?
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Как бороться с майским жуком? 

АиФ Иркутск 1 час назад
— Сейчас брызгать на растение химией не желательно, ведь уже появились плоды. Можно использовать проверенные народные способы, например, посыпать древесной золой. Некоторые особенно кропотливые хозяйки обрабатывают растения водой с мылом. Ещё поможет обработка жидким дымом. Кроме этого в саду можно поставить световые ловушки — «бронзовка» любит яркий свет, — рассказал ведущий агроном «Россельхозцентра» Леонид Полуцкий.
Кстати, майские жуки на ночь уходят в грунт, поэтому его можно обработать почвенными гербицидами, они помогут уничтожить большую часть вредителей.
Всё же вишню майские жуки предпочитают редко. Чего не скажешь о картофеле, который поедают личинки этого насекомого, и бороться с ними сложно. Помочь может глубокая вспашка земли осенью.
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