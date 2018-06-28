Как бороться с майским жуком?

— Сейчас брызгать на растение химией не желательно, ведь уже появились плоды. Можно использовать проверенные народные способы, например, посыпать древесной золой. Некоторые особенно кропотливые хозяйки обрабатывают растения водой с мылом. Ещё поможет обработка жидким дымом. Кроме этого в саду можно поставить световые ловушки — «бронзовка» любит яркий свет, — рассказал ведущий агроном «Россельхозцентра» Леонид Полуцкий.

Кстати, майские жуки на ночь уходят в грунт, поэтому его можно обработать почвенными гербицидами, они помогут уничтожить большую часть вредителей.

Всё же вишню майские жуки предпочитают редко. Чего не скажешь о картофеле, который поедают личинки этого насекомого, и бороться с ними сложно. Помочь может глубокая вспашка земли осенью.