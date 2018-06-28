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Выяснились жуткие подробности возникновения ацтекской «башни из черепов» — видео
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Выяснились жуткие подробности возникновения ацтекской «башни из черепов» — видео 

Пятый канал 56 минут назад
Фото: Пятый канал
В 2015 году мексиканские археологи нашли жуткое строение — так называемую башню из черепов. Она находится совсем рядом со столицей государства Мехико, где ранее находился величественный город Теночтитлан. Открытие поразило весь мир даже тогда — десятки черепов, сложенные в аккуратные ряды, представляли собой страшное, но грандиозное сооружение.
Новое исследование, как отмечает The Daily Mail, слегка приоткрывает завесу тайны над человеческими жертвоприношениями в Ацтекской империи. Оказывается, людей сначала приводили в большой храм Темпло Майор. Там служители языческого культа вырезали сердца из грудных клеток живых людей. Тела жертв затем обезглавливали, после чего с останков снимались кожа и мышцы.
В черепах просверливались специальные отверстия, с помощью которых их можно было нанизать на деревянный брус. Своеобразные колонны выставляли на солнце, чтобы под воздействием лучей и ветра кости слегка теряли прочность. Затем священнослужители заполняли полости специальным раствором и получали ужасающие платформы, из которых и строилась башня.
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