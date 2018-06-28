В центре Омска сделают клумбу в форме футбольного мяча

Около Тарских ворот в Омске появится необычная клумба — в форме футбольного мяча.

Как сообщает пресс-служба администрации города, «мячик» будет диаметром четыре метра.

Дизайн клумбы — классические шестиугольники контрастных цветов. По словам, начальника отдела зеленого строительства УДХиБ Михаила Киреева , в качестве посадочного материала подготовлены бегония, агератум и цинерария. Чёрных растений не будет, но к белым цветам будут подобраны максимально темные соцветия.

Также клумба будет отсыпана белой гранитной крошкой. Работы начнутся с 29 июня.