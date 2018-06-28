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В центре Омска сделают клумбу в форме футбольного мяча
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В центре Омска сделают клумбу в форме футбольного мяча 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Около Тарских ворот в Омске появится необычная клумба — в форме футбольного мяча.
Как сообщает пресс-служба администрации города, «мячик» будет диаметром четыре метра.
Дизайн клумбы — классические шестиугольники контрастных цветов. По словам, начальника отдела зеленого строительства УДХиБ Михаила Киреева, в качестве посадочного материала подготовлены бегония, агератум и цинерария. Чёрных растений не будет, но к белым цветам будут подобраны максимально темные соцветия.
Также клумба будет отсыпана белой гранитной крошкой. Работы начнутся с 29 июня.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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