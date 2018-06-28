Ирга поспела. Известная ягоды — не «пустышка», а «секретное оружие» против Альцгеймера и онкологии.

Вслед за первыми земляничинами и клубничинами созрела ирга — «пьяница».

Так ягоду прозвали за способность окрашивать губы человека в синий цвет; плюс ко всему, самые жадные ее едоки в пылу обжорства могут коснуться руками носа и окрасить его тоже — вот и получится пьяница, сизый нос. Да и способность сбраживаться у ягоды довольно велика.

Но бог с ним, с этим обидным прозвищем. Не за название же так ценили иргу предки! А ее красивые деревья и кусты в прежние времена обязательно украшали барские усадьбы. Сегодня она тоже растет повсеместно, но славы большой не имеет — вкусно поесть ягоды с ветки, но и не более того. Да и варенье из нее не особенно вкусное — не хватает ягоде кислоты. Может, пора от нее отказываться?

Увы, подобные мысли приходят в голову многим. Между тем, наши прабабушки и пра-прабабушки, провожая своих мужей на Первую мировую, давали им с собой в дорогу по мешочку сухой ирги. Да и не только на войну, просто в дальний путь было принято класть такой «презент» — мне, например, об этом не раз рассказывала моя «пра». Но зачем? Из-за того, что еще не было в ту пору тушенки?

А вот и нет. Ирга — ягода, не мясо, животный белок ей никак не заменить. Но сил она может дать едва ли не больше! Вот почему обидно за недооцененное в наше время растение.

Гроздья ирги поспевают, как правило, неравномерно, да и сконцентрированы, как правило, на самых концах веток. Так что люди «поклевывают» только незначительное количество ягод — тех, что доступны с земли, а остальное достается птицам. А птицы — ох, не дураки! В момент цветения иргу, отличный медонос, атакуют насекомые, ну а потом охоту на нее устраивают даже лесные голуби.

Чем же так ценна ирга?

Скажем основное: после высушивания эта ягода, в отличие от многих «коллег», не теряет своих полезных свойств. А свойства этой скромной ягодки — уникальны! Кроме пектинов, органических кислот, сахаров и витаминов группы В и Р, она богата аскорбинкой, а из микроэлементов — свинцом и кобальтом, медью, не содержит жиров и имеет очень невысокую калорийность. Суммируя сказанное, подведем итог: скромница не только отлично укрепляет иммунитет, способствует выводу из организма солей тяжелых металлов, но еще и … облегчает боли, минимизирует негативное влияние различного рода излучений, а также повышает устойчивость к стрессам, и, уверяют ученые, предупреждает развитие онкологии и предотвращает болезнь Альцгеймера.

Ну, хотя после всего перечисленного иргу уже можно и не хвалить, тем не менее, добавим к перечисленному ее способность препятствовать возникновению заболевании сосудов, улучшать функции сердца, работать на профилактику атеросклерозов, бороться с авитаминозами и желудочно-кишечными заболеваниями, включая энтероколиты, и даже бороться с бессонницей. Диета на ирге — это просто супер-диета; и даже если вы долго болели ангиной и никак не можете «вылезти» из этой болезни — опять поможет ирга, причем заодно она победит и стоматит!

И вот еще одна забавная штука. Ирга — ягода «гендерная»: на мужчин и на женщин она действует несколько по-разному. Женщинам, например, она помогает побороть скачки давления и перепады настроения, налаживает работу их вен, положительно влияет на память. А мужчин она приводи в тонус, причем по всех смыслах этого слова — и бодрит, и позитивно отражается на… «мужской силе», если провалы в этой области спровоцированы плохой работой сосудов, и укрепляет сон. А главное (вспоминаем сушеную иргу — уходящим на фронт!) — она подавляет чувство голода, бодрит и придает сил во время изнурительной работы. Даже если съесть горсть ирги в холода, ощутишь жар и тепло в руках и ногах! Это — проверено!

Очень полезна ирга всем, кто не может похвастаться здоровыми сосудами. Витамин P укрепляет эластичность стенок капилляров. А еще сушеные плоды предупреждают болезни почек и печени, снижают высокое давление и свертываемость крови, предотвращая образование тромбов.

В прежние времена, кстати, ценили не только плоды, но и цветки ирги — их заготавливали впрок, чтобы лечить высокое давление не кровопусканием, а настоем ароматных цветков. Он — охлажденный — тонизирует работу мышц, снижает давление, нормализует сон, устраняет тревожность. Отварами коры лечили ожоги и проблемы с ЖКТ; причем годной для этих целей была только осенняя кора дерева. Но самое интересное, а для нашего времени и актуальное действие оказывает игра на… диабет!

Для нормализации работы поджелудочной железы возьмите пол-литровую банку, засыпьте ее «по плечики» плодами и залейте почти до верха хорошей, очень чистой водой. Теперь потолките ягоды толкушкой и дайте им постоять в банке с водой сутки (в холодном месте). Пять ложек настоя в день — норма приема. Если диабет привел к язвам, то для их лечения можно применять настой (200 г листьев и корней ирги, 100 г плодов конского каштана, настоянных на 0,5 л крутого кипятка в термосе; протирать отваром пораженные области). Ирга крайне редко вызывает аллергию, а поскольку в ней мало «агрессивной» кислоты, то ее, как правило, совершенно спокойно едят и «язвенники».

Впрочем, противопоказания у ягоды все же есть. Кроме индивидуальной непереносимости, это еще и — пониженное давление

— гемофилия.

Кроме того, ягода в большом количестве не показана тем, кто работает с точными механизмами, в сферах, где необходима повышенная концентрация внимания, включая многочасовое вождение автомобиля. Ну а напоследок — про невкусное варенье из ирги. Наши предки, варившие исключительно «королевское» варенье из крыжовника, ценившие «китайку» и ароматные желе из различных садовых ягод, варили варенье из ирги, добавляя в него лимоны — сок, кусочки мякоти или просто корочки или цукаты. В этом и секрет популярности ягоды: эта маленькая деталь превращала варенье из ирги в изысканный деликатес. Попробуйте — это и правда очень вкусно.

Кстати, если хочется позаботиться о своем здоровье природными дарами, то стоит узнать больше и жимолости…