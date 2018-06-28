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«Цветочек аленький»: костюм Альбины Джанабаевой произвел фурор
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«Цветочек аленький»: костюм Альбины Джанабаевой произвел фурор 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица, актриса и телеведущая Альбина Джанабаева показала поклонникам стильный образ, который привел их в восторг. Многие отметили, что в алом брючном костюме Альбина невероятно хорошо выглядит.
39-летняя супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева часто подвергается критике за свои наряды. Осуждение публики преследует Джанабаеву еще с момента ее участия в группе «ВИА Гра», когда многие считали певицу недостойной петь в легендарном женском коллективе. Злопыхателям казалось, что Альбина не достаточно красива и привлекательна, чтобы выступать на одной сцене с секс-символами Верой Брежневой и Надеждой Грановской. Видимо, с тех пор Альбина Джанабаева все же поднаторела в вопросах красоты и стиля. Ее недавнее фото в Инстаграме в брючном костюме насыщенного алого цвета буквально свело с ума дам всех возрастов. Многие из них срочно захотели приобрести себе такой же, восхитившись образом Альбины. Действительно, лук у артистки получился неординарный и элегантный. Образ очень удачно дополнили крупные серьги в тон костюму и лаконичная прическа с ниспадающими локонами у лица.
«Альбина, вам очень идет красный цвет» «Шикарный костюм и образ в целом идеальный» «Ой, вы прямо цветочек аленький» «Роскошная женщина, я понимаю Валерия Меладзе» «Всегда стильно выглядите! Образец для подражания!»
Альбина Джанабаева долгое время была вынуждена слушать оскорбления и неприятные комментарии в свой адрес в связи с романом с певцом Валерием Меладзе, который на тот момент еще был женат на другой. Страсти более-менее улеглись только в последнее время, когда Меладзе и Джанабаева уже поженились и вместе воспитывают двух сыновей: 14-летнего Константина и почти 4-летнего Луку. Валерий и Альбина не хотят, чтобы у их отпрысков была публичная жизнь, поэтому практически не показывают фотографии детей в соцсетях. Альбина сделала исключение лишь в День защиты детей, показав со спины своего младшего сына — Луку. Поклонники звезды отметили, что мальчик заметно подрос, и просили показать наконец его лицо, однако пока эту просьбу Джанабаева не исполнила.
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