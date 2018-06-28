«Островок безопасности» теперь в тысячах магазинов «Билайн»

С июня каждый салон «Билайн» станет местом, куда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или страдающий потерей памяти пожилой человек. Сотрудники офиса свяжутся со полицией, скорой помощью и семьей, если у обратившегося за помощью будут контакты родственников, а также сообщат в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Продавцы салонов «Билайн» по всей России прошли обучение и получили инструкции, как нужно действовать, если в офис вошел ребенок или пожилой человек с явными признаками дезориентации и растерянности. До приезда экстренных служб или родителей потерявшийся ребенок будет в безопасном и теплом магазине «Билайн» под присмотром сотрудников офиса.

Василь Лацанич , генеральный директор ПАО «Вымпелком»: «Мы решили поддержать инициативу „Лиза Алерт“ по созданию „Островка безопасности“, с которой ранее выступил Сбербанк , и запустили этот социальный сервис во всех салонах „Билайн“. Наша собственная сеть офисов продаж выросла в два раза и является одной из самых больших розничных сетей в стране. Мы рады, что этот масштаб приобрел важную социальную функцию и может помочь потерявшимся детям или пожилым людям. Мы также надеемся, что бизнес, в том числе крупные ритейлеры, примет у нас эстафету: от нас всех зависит формирование предсказуемой, безопасной и дружелюбной среды».

Григорий Сергеев , председатель отряда «Лиза Алерт»: «Идея „Островков безопасности“ — в том, чтобы всем потерявшимся детям или временно дезориентированным в пространстве людям дать очень четкие маячки в виде тех мест, куда они могут обратиться за помощью. И чем больше в России будет таких мест, тем меньше трагедий будет происходить. Искать, находить и внедрять эффективные механизмы помощи — в этом суть нашего многолетнего партнерства с „Билайн“, и я счастлив тому, что сегодня мы выходим с новой и очень важной инициативой. Призываем бизнес в других сферах присоединяться к нашей программе».

Розничная сеть «Билайн» насчитывает более 3000 магазинов и продолжает расти. В ближайшее время на салонах появятся знаки, сообщающие о том, что в них действует «Островок безопасности». Инструкции по взаимодействию с потерявшимися или нуждающимися в помощи людьми будут дополняться сотрудниками «Билайн» и волонтерами «Лиза Алерт» по итогам анализа встречающихся ситуаций.

Запуск проекта «Островок безопасности» является еще одним шагом «Билайн» в работе по помощи поискам пропавших людей. В декабре 2017 года «Билайн» запустил сервис SMS-информированияlizaalert.beeline.ru, а ранее — горячую телефонную линию для сообщений о пропавших людях. В мае «Билайн» поддержал серию открытых родительских собраний «Школа „Лиза Алерт“, в рамках которых волонтеры рассказали об основных правилах безопасности, о том, что делать, когда пропал близкий человек.

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С июня каждый салон „Билайн“ станет местом, куда может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или страдающий потерей памяти пожилой человек. Сотрудники офиса свяжутся со полицией, скорой помощью и семьей, если у обратившегося за помощью будут контакты родственников, а также сообщат в поисково-спасательный отряд „Лиза Алерт“.

Продавцы салонов „Билайн“ по всей России прошли обучение и получили инструкции, как нужно действовать, если в офис вошел ребенок или пожилой человек с явными признаками дезориентации и растерянности. До приезда экстренных служб или родителей потерявшийся ребенок будет в безопасном и теплом магазине „Билайн“ под присмотром сотрудников офиса.

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО „Вымпелком“: „Мы решили поддержать инициативу „Лиза Алерт“ по созданию „Островка безопасности“, с которой ранее выступил Сбербанк, и запустили этот социальный сервис во всех салонах „Билайн“. Наша собственная сеть офисов продаж выросла в два раза и является одной из самых больших розничных сетей в стране. Мы рады, что этот масштаб приобрел важную социальную функцию и может помочь потерявшимся детям или пожилым людям. Мы также надеемся, что бизнес, в том числе крупные ритейлеры, примет у нас эстафету: от нас всех зависит формирование предсказуемой, безопасной и дружелюбной среды“.

Григорий Сергеев, председатель отряда „Лиза Алерт“: „Идея „Островков безопасности“ — в том, чтобы всем потерявшимся детям или временно дезориентированным в пространстве людям дать очень четкие маячки в виде тех мест, куда они могут обратиться за помощью. И чем больше в России будет таких мест, тем меньше трагедий будет происходить. Искать, находить и внедрять эффективные механизмы помощи — в этом суть нашего многолетнего партнерства с „Билайн“, и я счастлив тому, что сегодня мы выходим с новой и очень важной инициативой. Призываем бизнес в других сферах присоединяться к нашей программе“.

Розничная сеть „Билайн“ насчитывает более 3000 магазинов и продолжает расти. В ближайшее время на салонах появятся знаки, сообщающие о том, что в них действует „Островок безопасности“. Инструкции по взаимодействию с потерявшимися или нуждающимися в помощи людьми будут дополняться сотрудниками „Билайн“ и волонтерами „Лиза Алерт“ по итогам анализа встречающихся ситуаций.

Запуск проекта „Островок безопасности“ является еще одним шагом „Билайн“ в работе по помощи поискам пропавших людей. В декабре 2017 года „Билайн“ запустил сервис SMS-информированияlizaalert.beeline.ru, а ранее — горячую телефонную линию для сообщений о пропавших людях. В мае „Билайн“ поддержал серию открытых родительских собраний „Школа „Лиза Алерт“, в рамках которых волонтеры рассказали об основных правилах безопасности, о том, что делать, когда пропал близкий человек.

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