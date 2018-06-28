Что на самом деле означает выражение «царский пир»

Поесть на Руси всегда любили. Поэтому издавна во время царских пиров столы буквально ломились.

Пир по-царски

Пиры русские монархи устраивали часто. Поводы бывали самые разные: именины, свадьба, рождение ребёнка, какое-либо событие на государственном уровне или же православный праздник — Рождество, Пасха.

Готовились к таким мероприятиям заранее, составляя для этого так называемую пировальную роспись. В ней подробно описывалась вся процедура застолья, упоминались фамилии и обязанности тех, кто организовывал пир и прислуживал на нем, фамилии приглашенных гостей и порядок, в котором их следовало рассадить, а также какие кушанья и напитки будут подаваться и в какой очерёдности.

Палату, в которой проходил пир (во времена Московской Руси это была Грановитая палата Кремля), украшали особым образом, особенно если присутствовали иностранные гости. Например, обязательно размещали в палате поставцы с дорогой посудой, хотя в процессе застолья ее обычно не использовали, вплоть до XVI века ели из глиняной и деревянной.

Вот как описывает такие застолья исследователь Терещенко: «В большой комнате ставились в несколько рядов длинные столы. По подаянии на стол кушанья объявлялось царю: „Государь! Кушанье подано!“ — Тогда он отправлялся в столовую, садился на возвышенном месте; подле царя садились его братья или митрополит, там вельможи, чиновники и простые воины, отличенные заслугами».

На столах размещались приборы для специй, в число которых входили соль, перец, хрен, уксус, а порой еще какие-нибудь заморские пряности. Любопытно, что до конца XVI века персональные столовые приборы подавались лишь наиболее знатным участникам пиршества. Даже иностранные вельможи не были исключением. Один из них, принц Бухау, в своих записках сообщал, что во время застолья у Ивана Грозного ему не дали отдельного ножа и тарелки, и пришлось пользоваться ими на пару с соседом по столу.

Нередко возникали споры и конфликты между боярами и окольничьими из-за размещения. Дело в том, что чем большим почетом пользовался гость, тем ближе к царскому столу его усаживали. Это называлось «по отчине».

Что подавали на стол

Сначала подавались холодные закуски: различные виды икры, заливное, солёные и копчёные блюда. Затем приходил черед жареного мяса и рыбы. Причём это могло быть что-нибудь совершенно экзотическое вроде лебедей, павлинов, редкой дичи. Свинину могли нафаршировать птицей или фруктами. В качестве рыбных блюд подавали огромных щук, осетров, сомов, белуг.

Только на следующую перемену подавали горячие супы, похлебки и каши. Причем, к примеру, рыбную уху могли подать во множестве различных вариантов. Сюда же прилагались и пироги. На десерт подавались, также в самых разных видах, ягоды и фрукты, орехи, сладкая выпечка, пряники, различные заморские деликатесы.

В качестве питья, помимо вина, подавали на стол разнообразные хмельные сорта мёда, морсы, квас, пиво, прохладительные напитки.

Любопытные факты

Все блюда обязательно проходили «пробу». Сначала приготовленное пробовал в присутствии дворецкого повар, затем слуги, которые приносили еду с кухни в буфетную, и, наконец, стольник или чашник, ставивший кушанье непосредственно на стол.

Особо почётным считалось получить блюдо или кубок с царского стола. А если перед этим оттуда отъел или отпил сам царь, это являлось ещё большей честью.

Длились пиры по 5-8 часов. Поскольку традиция требовала при произнесении любого тоста выпивать чарку до дна, многие гости сильно хмелели. Поэтому к ним приставляли специальных слуг, выводивших их «проветриться» и при необходимости даже помогавших опорожнить желудок.

Женская половина царской семьи на пирах, за исключением свадеб, не присутствовала. Нередко параллельно с царским пиром устраивала приём в своих палатах и царица, приглашая на него ближних боярынь. Женские застолья тоже бывали довольно пышными.

«Рекордсменом» по пирам можно, пожалуй, назвать Бориса Годунова . На одном из них, под Серпуховом, по случаю воинских побед, присутствовало в общей сложности аж 500 тысяч человек. Пир продолжался целых шесть недель. При этом еду развозили обозами, а гостей ещё и одаривали дорогими тканями.

Застолье послепетровской эпохи

Застольные традиции во многом изменились при Петре I. Во время так называемых ассамблей гостям подавались чай, кофе, мёд, варенье, а также вино и пиво.

19 февраля 1699 года в Лефортовском дворце по случаю отбытия бранденбургского посла было устроено пиршество, в котором приняли участие и женщины. «Этот день, свидетельствует секретарь австрийского посольства Иоганн Корб, — сильно ослабил суровость обычаев русских, которые не допускали доселе женский пол на общественныя собрания и веселыя пиршества».

В XVIII столетии на стол стали подавать персональные столовые приборы — куверты. Ели и пили из дорогих серебряных и фарфоровых сервизов. Застолья устраивались теперь в особых залах — парадных столовых, которые имелись в каждом дворце. В XIX веке царские приёмы отличались не столько пищевым изобилием, сколько кулинарными изысками. Например, подавалась «гурьевская» каша из манки, сливочных пенок, грецких орехов и различных фруктов.

Почти до самого конца царствования рода Романовых в России сохранилась традиция, связанная с золотым коронационным кубком. Во время торжественного обеда в Грановитой палате по случаю коронации каждого нового государя обер-шенк подавал монарху большой золотой кубок с вином, провозглашая: «Его величество изволит пить!»