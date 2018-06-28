Как в Карелии восстанавливают старинный женский промысел

Золотошвейное дело в карельском Поморье появилось не позднее XVII века — именно с этого времени о нем имеются документальные упоминания. Промысел активно развивался в селах Сумский Посад и Сорока (теперь Беломорск — прим. ТАСС ). К середине XIX века ремесло достигло пика развития, открывались курсы вышивальщиц, но в начале XX века промысел исчез. Несколько лет назад беломорский Центр поморской культуры начал его восстанавливать, и теперь, взяв пяльцы, иголки и нитки, мастерицы, как и несколько веков назад, создают необычные вещи, украшенные старинной северной вышивкой..

Хранитель традиций

Ирина Ильина , которая занимается возрождением промысла, родилась в Архангельской области. В 1975 году, закончив техникум, по распределению попала в Беломорск, долго работала инженером-технологом швейного производства, а золотошвейным делом увлеклась позже, уже работая в школе. Самостоятельно его освоила, разобрав повойник — традиционный головной убор замужней поморской девушки, и стала учить этому девочек на уроках технологии. Сейчас работает в Центре поморской культуры и раз в неделю учит желающих традиционной вышивке.

"Я ловлю момент — хочу успеть передать знания. И очень рада, что есть кого учить. — рассказывает Ирина Ильина, курсы которой за последние два года окончили 30 женщин. — На них мы делаем ставки как на мастеров, носителей и продолжателей золотошвейного дела",

Идя по небольшому залу центра, Ирина показывает выставленные в витринах работы своих учениц: шкатулки, дамские сумочки, воротники, серьги, броши. Есть тут и исконные — повойники, косники (украшения для женских кос — прим. ТАСС), и современные аксессуары — обложки для паспортов, очечницы, магниты. Все украшено узорной вышивкой из золотых и серебряных нитей.

Ирина говорит, что сначала вышивали золотыми и серебряными нитями, но потом их заменили более дешевыми позолоченными, в которых золота 2−3%, поэтому шитье стало называться не золотым, а золотным.

"Тонкости и хитрости передавались по наследству из поколения в поколение, а женщины, которые владели техникой золотого шитья, пользовались почетом, уважением и славились далеко за пределами своей деревни. Не в каждом селе они были. Поморские мастерицы, делая движение иглой наизнанку, приговаривали «Господи спаси», а обратно — «Господи, благослови», — говорит Ирина Ильина.

Современные золотшвейки

Вечером после работы на очередной урок приходят семь учениц — от 20 до 50 лет. Профессии тоже разеые, есть бухгалтер, детский психолог, предприниматель, чиновник. Все выкладывают домашнее задание: броши, шкатулки.

"Для придания рисунку рельефности существуют два способа вышивки: по твердому настилу, когда под узор подкладывают картон или, как в старину, бересту, и по мягкому настилу, когда в качестве подложки используют фетр или нитки", — поясняет Ирина Ильина.

Шьют современные мастерицы металлизированными и лавсановыми нитями, используют электрокартон, который не намокает. Правда, делают это, как и несколько веков назад: золотную нить не протаскивают с помощью иглы сквозь ткань, а прикрепляют ее поперечными стежками обычной нитью впрокол. «Нити, конечно, не серебряные и не золотые. Если бы настоящие были, то изделия бы по миллиону рублей стоили», — смеется одна из мастериц Оксана Сидорова.

По профессии она детский психолог, на курсы пришла несколько лет назад, чтобы освоить новые вышивальные технологии и лучшие понять историю родного города.

Хранитель фондов местного краеведческого музея Ирина Соболева решила заняться золотной вышивкой, чтобы не просто показывать посетителям повойник, но и рассказать о технике его изготовления. «Я пока только два учебных блока освоила и иду на третий. Хочется, конечно, достичь совершенства, буду стараться», — говорит она и показывает собственноручно изготовленные косники.

Школьная учительница Наталья Веселова на курсах недавно. Она считает, что золотное шитье — трудное и кропотливое ремесло, так как требуется много времени, и иногда приходится по несколько раз переделывать стежок, пока он не ляжет как надо.

Все золотошвейки соглашаются, что рукоделие для них — отдушина. «На занятиях время останавливается, все заботы уходят на второй план, наступает спокойствие», — говорит предприниматель Анна Калюжняк, которая уже сделала несколько картин с элементами вышивки.

Золотошвейная артель

Ирина Ильина рассказывает, что когда-то изделия поморских золотошвеек продавались почти на любой ярмарке Олонецкой губернии — ремесло было одним из видов заработка. К примеру, вышитое донце для повойника — основание женского головного убора — с вкраплениями карельского речного жемчуга стоило по тем временам больших денег — 2,5 рубля.

Современные мастерицы тоже хотели бы превратить свое увлечение в бизнес.

"Золотное шитье, как и наши беломорские наскальные рисунки — петроглифы — бренд района. Туристам очень нравятся наши украшения и шкатулки, так как они неповторимые", — говорит рукодельница Лариса Саламахина.

Кстати, изображению карельских петроглифов мастерицы наши неожиданное применение. Они вышивают их на ароматических подушечках для автомобиля с запахом можжевельника и лиственницы. «Мы любим наши истоки, наши корни, поэтому решили вышить петроглифы», — говорит Оксана Сидорова.

Оксана разработала украшенный золотистым узором воротник и назвала его «Жемчужина Поморья». После этого рукодельнице сразу заказали несколько таких воротников на 10 тыс. рублей. «Вообще покупатели нашего эксклюзивного товара в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, — отмечает Сидорова. — Одну шкатулку даже купили в подарок космонавту Валентине Терешковой ».

В будущем мастерица намерена получить грант на открытие своего дела. «У меня в планах быть предпринимателем, работать в золотной технике. Хотелось бы выиграть грант на вышивальную технику, открыть ИП, заниматься продвижением продукции, продавать ее туристам», — отмечает она.

"Пока мы только начинаем возрождать золотное шитье, но очень хочется надеяться, что в Беломорском районе будет развиваться этот промысел. Перспективы для этого хорошие", — добавляет Ирина Ильина.