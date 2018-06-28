«Идеально держите угол!»: Иосиф Пригожин показал, как качает пресс

Иосиф Пригожин поразил общественность своим телом, щедро продемонстрированным в Инстаграме. Лицезреть обнаженный торс мужчины для интернет-пользователей редкий случай, а теперь их взору открылись все достоинства, а по чьему-то мнению и недостатки.

Пригожин опубликовал фотоснимок с отдыха, продемонстрировав эффективное упражнение для пресса, с которым он неплохо справлялся. Это стало неожиданностью для фанатов, которые и не знали, что их кумир способен на такое, и уверены в причастности к этому его супруги. Валерия — заядлая любительница фитнеса, и кто как не она мог мотивировать на тренировки: конечно, рядом с такой красивой и стройной женой сложно не заняться собой. Только вот чтобы результаты труда не заставили себя ждать, Иосифу посоветовали сперва избавиться от излишков подкожного жира, а уже потом ждать рельефного тела.

Вероятно, Иосиф и не стремится к идеальной мускулатуре, а занимается ради удовольствия и поддержания здоровья. Да и, по мнению многих женщин, в своем возрасте он находится в прекрасной физической форме и не нуждается в советах онлайн-тренеров. «Ого! „Идеально держите угол!“ „Вот какой молодец оказывается Йося!“ „Жена небось заставила! У нее не забалуешь“ „Вот это правильно! В здоровом теле здоровый дух!“ „А вы видно спортсмен! Умело держитесь!“

С каждым разом продюсер старается наполнять свой микроблог наиболее интересным контентом, демонстрируя молодежи не только спортивные задатки, но и своё чувство юмора. Недавно он опубликовал фотографию, на которой обнял статую пышной женщины.