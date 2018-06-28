Лев Коршенбойм: «Вот такая она — цена виртуальной „дружбы“ в социальных сетях — дешевое средство от бессонницы»

Когда в детстве я долго не мог заснуть, моя мама советовала считать слонов или овец. Нужно закрыть глаза и представить, что мимо тебя бредет караван слонов: первый пошел, второй пошел, третий пошел. Или, будто овцы прыгают через изгородь: раз, два, три, четыре. За этим нехитрым счетом я постепенно засыпал. Теперь я вырос и у меня более 3000 друзей во «Вконтакте». Сейчас объясню, какое отношение это имеет к слонам и овцам. Повзрослев, проблемы со сном никуда не делись, но считать животных стало скучно и я придумал свой способ засыпать.

Ложусь, беру смартфон, начинаю читать ленту новостей в ВК. Вот Петя Иванов пишет, что хочет выиграть чехольчик для айфона и просит за него проголосовать. Я нажимаю: «Скрыть новости от источника». Вот Леночка Померанцева выложила фотографию с красивыми ногтями, на которых блестят, как драгоценные камни, какие-то пошлые блестки — «Скрыть новости от источника». Ирина Ковальчук разместила что-то полезное, про средневековые бои на рапирах. Это надо оставить. А вот Ренат Хабибуллин призывает идти на митинг против всего плохого и за все хорошее — «Скрыть новости от источника».

Такой механизм действий быстро делает тяжелыми веки и я, поигравшись обычно минут 10-15, проваливаюсь в сон. Бывает, что наступает период бессонниц, как правило зимой, и тогда я всерьез волнуюсь, что если неделю практиковать мою методику засыпания, то я рискую скрыть новости почти от всех людей, которые регулярно публикуют «лекарство» — то есть, какой-то информационный мусор в ВК. Тогда я восстанавливаю новости от старых или завожу новых «друзей», благо постоянно кто-то «стучится». В общем, думаю, что «снотворного» хватит на всю жизнь.

Вот такая она — цена виртуальной «дружбы» в социальных сетях — дешевое средство от бессонницы.