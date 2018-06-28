Безалаберные упрямцы: О подборе персонала творческих профессий

Часто, когда речь заходит о подборе специалистов на творческие позиции, рекрутеры вздыхают: «Эти творческие личности живут в каком-то своем измерении…» Доля правды в этих словах, конечно, есть. Однако есть HR-эксперты, которые знают где найти творческого сотрудника и как среди многих найти нужного. Подробнее об этом редактору HR-tv.ru Татьяне Руппель рассказала Елена Гороховатская , руководитель департамента по подбору специалистов в таких областях, как реклама, маркетинг, digital, и PR компании Cornerstoun.

— Елена, какие ресурсы по поиску персонала будут наиболее эффективными при подборе сотрудников творческих профессий?

— Когда ищут творческих специалистов, можно использовать как общедоступные сайты и порталы, так и специализированные профильные ресурсы — advertology.ru, sostav.ru, ресурсы сообществ — freelance.ru.

Но здесь еще очень важны и профессиональные рекомендации, мнения, знание конкретных людей, экспертиза в этой сфере также имеет значение, поэтому мы всегда используем так называемых networking.

— Каким должно быть портфолио творческого человека, чтобы Вы обратили на него внимание?

— Портфолио — едва ли не самый главный критерий выбора на творческие вакансии. Важно показать самое интересное, самые успешные проекты, желательно для известных на рынке брендов.

Также важно выделить именно личные, персональные разработки в общей рекламной кампании. Ведь опытному креативному руководителю понятно, что не один копирайтер или арт-директор её создал.

Важна структура портфолио: кто-то собирает все по хронологии, кто-то по брендам, кто-то по видам рекламных продуктов (ролики, принты, наружка, полиграфия, сувенирка) или только ки-вижуалы по брендам, либо по рекламным кампаниям. Здесь все зависит от опыта и от специализации. Ивент-менеджеры, например, структурируют все по рекламным кампаниям бренда, копирайтеры — по видам работ (от сторибордов до слоганов и нейминга), пиарщики — по хронологии создания статей и материалов. Но в принципе, это тоже относится к области творчества.

— Пять личностных недостатков, которые наблюдаются почти у всех представителей творческих профессий?

— Оторванность от «земных» практических задач, болезненное самолюбие, упрямство, субъективная самооценка, обидчивость на критику, недисциплинированность и несобранность в работе (срывы дедлайнов), некоторая необязательность и безалаберность.

— В каких направлениях в нашей стране наблюдается дефицит специалистов, а в каких явный переизбыток?

— В творческих профессиях всегда есть дефицит на талант. А по рекламной специализации тенденция наблюдается такая: много есть просто классических копирайтеров и арт-директоров, мало узкоспециализированных дизайнеров. Особенно диджитал, моушн-дизайнеров, 3D-дизайнеров и т.д. И особенно с хорошим английским (это обязательное требование при трудоустройстве в международные агентства и для международных заказчиков). Востребованы СММ-копирайтеры и вообще все креаторы с опытом в диджитал.

— Как оценить уровень креативности, ведь это все очень субъективно?

— Уровень креативности очень сложно оценить, это всегда субъективный подход и вИдение креативного руководителя. Но все-таки есть некие знаки и сигналы, по которым можно предположить особенное творческое дарование: здесь сложно для всех выделить общие признаки, но если заметно какое-то нестандартное решение, необычное и непримелькавшееся, новаторский, пусть и не очень понятный вначале подход, нестандартный выбор материалов и инструментария, стоит к этому специалисту присмотреться повнимательнее. Но выбор здесь только за руководителем-профессионалом.

— Как разговорить замкнутого, но явно талантливого соискателя?

— Только если завязать с ним дружеский, человеческий разговор, поговорить о его работах, какие он считает лучшими, как их создавал, каков был замысел и т.д. Если человек почувствует искренний интерес к своему творчеству, если будут затронуты в беседе общеизвестные фамилии, гуру креатива, лучшие авторитетные студии и агентства, это вызовет доверие кандидата — можно приступать к обсуждению других обстоятельств жизни и работы.

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