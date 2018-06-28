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Почему в приютах для животных задают так много вопросов?
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Почему в приютах для животных задают так много вопросов? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Хочу взять котика из приюта. Удивило, что работники приютов задают очень много вопросов о том, в каких условиях будет жить животное, и даже хотят по­смотреть на мою квартиру. Начинают рекомендовать определённые корма. Зачем такие сложности?
«Мы понимаем, что люди, которые берут животных из приюта, делают доброе дело, поэтому всегда относимся к ним с уважением и благодарностью. Прежде чем отдать животное новым хозяевам, мы с ними обязательно беседуем. Соглашусь, что многие вопросы могут удивить, но задаём мы их неслучайно, — отвечает руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галина Море. — Все наши животные жили на улице, поэтому нам хочется отдать их хозяевам, которые точно будут о них заботиться и не бросят. Спрашиваем, есть ли в семье дети, потому что не каждое животное может ужиться с детьми. Что касается жилищных условий, то важно, чтобы для питомца в доме нашлось место. Да, мы можем порекомендовать определённое питание. Это связано с тем, что животные, которые жили на улице, могут страдать какими-либо заболеваниями. Нередко мы их лечим, поэтому важно сохранить здоровье кошки или собаки».
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