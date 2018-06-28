Пугающая красота: жителей Башкирии удивил «Ядерный» гриб в небесах

Природа порой творит удивительные вещи, способные удивить, очаровать или довести до дрожи любого человека. Некоторые вещи просто не поддаются объяснению и не укладываются в человеческой голове.

Жители города Мелеуз стали свидетелями обычного природного явления имеющего необычную форму. 26 июня на небосводе появилось огромное облако в форме ядерного гриба.

Некоторые особо впечатлительные обыватели уже предполагали худшее, но это было всего лишь облако, ничего более. Хотя выглядело оно конечно очень впечатляюще — на полнеба, почти полностью копируя знаменитый «грибок» который взмывает ввысь при взрыве ядерной бомбы