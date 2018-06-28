Почему православные священники вступают в брак, а католические — нет

Католическая церковная традиция имеет множество отличий от православной, и одним из самых очевидных является обязательный для священнослужителей целибат — то есть запрет на вступление в брак.

Однако целибат не является исключительно католической практикой. Строго говоря, православный священник тоже жениться не может — связать себя узами брака он должен до принятия сана. Если же до этого момента он не смог найти себе жену, то он может либо принять монашеский постриг, либо также дать обет целомудрия и стать целибатным священником.

Во многом основанием для такой практики служат слова апостола Павла из 1-го послания к Коринфянам: «Я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене».

Такое наставление апостола, безусловно, было справедливо и оправдано для того времени: первые христиане ждали предсказанного конца мира и предшествующих этому бедствий, а вскоре наступили времена гонений, в которых семья, безусловно, была для многих лишним поводом для искушений и тревог.

католической церкви рукоположение мужчин, избравших безбрачную жизнь, это многовековая традиция, закреплённая в каноническом праве, догматически же такой запрет никак не прописан.

Среди первых христиан не было жёстких требований безбрачия для священников, однако многие из них уже тогда сознательно наряду с монашеством выбирали целибат. В католической церкви он стал обязательным для священства лишь с XI века при папе Григории VII.

Но в наши дни среди католиков можно встретить и женатых священнослужителей. Например, жениться могут католические священники церквей восточного обряда — всего таких церкви 23. Служить они в дальнейшем могут и в латинском обряде.

Также с недавних пор разрешено рукополагать в католичестве женатых священников, перешедших из англиканства. Жениться разрешено теперь и тем, кто желает быть постоянным дьяконом, не претендуя на рукоположение в священнический сан.

Важно, что как и в православной, так и в католической церкви священнослужители могут вступать в брак только до принятия сана и только один раз.