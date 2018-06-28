Корейский блогер делает ЭТО перед камерой и получает деньги

Миллионы людей по всему миру с удовольствием следят за тем, как кореец Banzz ест на камеру, и ему удается даже зарабатывать на этом. Каждый «рабочий» сеанс длится около часа, и за это время блогер съедает множество блюд: гигантские тарелки лапши и мяса, наггетсов, пончиков и другой калорийной еды. Чтобы не растолстеть и быть в хорошей форме, ему приходится тренироваться чуть ли не по 12 часов ежедневно.

Блогер Banzz

Блогер делает все это исключительно ради своих зрителей — в Корее человек, которому не с кем поужинать, считается неудачником, — поэтому он составляет компанию своим одиноким поклонникам (пусть и виртуально), чтобы те не чувствовали себя оторванными от общества.

Блогер Banzz