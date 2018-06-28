Убираем ржавчину электричеством

Ржавчина может стать настоящей проблемой, особенно на небольших, но важных металлических деталей. Иногда убрать ее щеткой или болгаркой просто невозможно и тут на помощь приходит электричество.

Не пугайтесь, этот способ очистки ржавчины электричеством вовсе не сложный. Для начала приготовим в тазике раствор кальцинированной воды — возьмите для этого соду.

Теперь нужно сделать электрод из нержавейки, подключить его к блоку питания, плюсом к нержавейке минусом к самой детали. 7 ампер будет достаточно.

Саму деталь кладем в подготовленную воду через картонную прокладку и подаем ток. Возвращайтесь через пару часов: вместо ржавчины деталь покроется черным налетом, убрать который уже совсем просто.