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Убираем ржавчину электричеством
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Убираем ржавчину электричеством 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Ржавчина может стать настоящей проблемой, особенно на небольших, но важных металлических деталей. Иногда убрать ее щеткой или болгаркой просто невозможно и тут на помощь приходит электричество.
Не пугайтесь, этот способ очистки ржавчины электричеством вовсе не сложный. Для начала приготовим в тазике раствор кальцинированной воды — возьмите для этого соду.
Теперь нужно сделать электрод из нержавейки, подключить его к блоку питания, плюсом к нержавейке минусом к самой детали. 7 ампер будет достаточно.
Саму деталь кладем в подготовленную воду через картонную прокладку и подаем ток. Возвращайтесь через пару часов: вместо ржавчины деталь покроется черным налетом, убрать который уже совсем просто.
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