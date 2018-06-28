Что на самом деле означает слово «бесит»

Слово «бес» довольно древнее, в русском языке оно является аналогом греческого слова «демон» (злой дух или божество) и имеет множество производных, которые со временем утратили первоначальный религиозный смысл.

Беситься и бесноваться

Когда о ком-то говорят, что он «бесится», обычно имеют в виду проявление чьей-то раздражительности, эмоциональности или просто чрезмерной активности. Причём это могут быть как проявления агрессии, так и радости или восторга (например, если речь идёт о разыгравшихся детях, оставленных без присмотра). О некоторых людях говорят, что они «бесятся с жиру» — то есть, привередничают от пресыщения и чувства вседозволенности.

Похожее значение и у слова «бесноваться», хотя оно чаще употребляется именно в смысле «быть одержимым бесом». О бесноватых упоминается еще в Священном Писании, так называют людей, которые подчинены воле бесов, вселившихся в них. В какой-то степени все люди подвержены определенным страстям, с которыми трудно справиться. Согласно христианскому мировоззрению, источником таких страстей является дьявол, а человек, который одержим страстью, добровольно соглашается на власть дьявола над собой.

Многие люди осознают, что страсти постепенно начинают их порабощать и способны, приложив некоторые усилия, побороть их. Но бывает и так, что человеку трудно это понять, трудно разобраться в себе, а иногда он и сам не желает этого. Тогда в какой-то момент он полностью становится зависим от своей страсти, становится одержим грехом. И в случае, если он сознательно выбирает именно этот путь и отказывается от Бога, он рискует оказаться «бесноватым».

Согласно мнению Церкви, когда человек прекращает сопротивляться дьяволу, он добровольно дает ему возможность действовать не только извне, но и внутри себя. Он подчиняет ему свою волю и не имеет более возможности контролировать себя.

Пример подобного состояния приводится в Евангелии, в повествовании о Гадаринском бесноватом: «встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни».

Подобным людям необходима помощь извне, которая поможет им избавиться от власти бесов и обратиться к Богу (конечно, если речь не идёт об откровенных психических заболеваниях, которыми должны заниматься врачи — грань эта очень тонкая, требующая серьёзного подхода).

Беситься — «бесить себя»

Бытующее в нашем обиходе выражение «он бесится» имеет несколько значений и не подразумевает, конечно, буквальную одержимость силами тьмы. Оно может означать, например, слишком бурную реакцию человека, похожую на одержимость или, по народным представлениям, на действия нечистой силы, которая бесчинствует, резвится, причиняет неудобство. В этом случает слово «беситься» можно сравнить со словом «шалить».

Другое значение, более употребительное, подразумевает, что человек проявляет слишком большую агрессию, часто, немотивированную и непонятную для других. Находя вовне источник раздражения, он начинает «подогревать» в себе эту реакцию, доводя иногда своё состояние до истерики. Отголоски «одержимости» и духовную природу этого явления, конечно, можно усмотреть: человек, который «бесится» — срывается на других, становится источником негатива и злобы, при этом причиной своего состояния считая не себя, а нечто внешнее, что его «бесит».

Но, по сути, тот, кто «беситься от чего-то» — бесит сам себя (на что указывает и сама форма слова). На самом деле, когда мы «бесимся», мы всего лишь реагируем на что-то, что стало провоцирующим «лакмусом» для проявления нашей агрессивности и озлобленности, о степени которых мы могли даже не догадываться. Поддаваться на эту вспыхнувшую реакцию, или попытаться успокоиться и сопротивляться ей — дело нашего выбора и воли.