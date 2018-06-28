Рите Дакоте стыдно за собственное интервью

Певица Рита Дакота рассказала, как недавно перечитала свое интервью 2007 года.

Девушка призналась, что в процессе чтения ей становилось стыдно за то, какие мысли она озвучивала. В то время Дакота была очень не уверенна в себе, полна страхов, комплексов и юношеского максимализма.

Сейчас, став мамой, Рита понимает, что подростковый период — момент бунтарства, который проходит каждый человек. Однако, ей бы очень хотелось вернуться в прошлое, обнять маленькую Риту и сказать ей, что все будет хорошо.

В то время Дакота считала, что женственность — это глупость, торговля своей красотой и телом, слабость и отсутствие интеллекта. Сейчас певицы полностью пересмотрела свои взгляды. Она уверена, что девочка должна изучать женскую природу, чтобы понять, как управлять энергией, как справляться с трудностями и стать счастливой.

Рита посоветовала всем изучать психологию, психосоматику, читать больше научной литературы и прислушиваться к своему телу, чтобы жить с собой в ладу, построить крепкие партнерские отношения и получить от жизни все.