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Главная феминистка России оценила образ жизни костромичей во время визита в Кострому
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Главная феминистка России оценила образ жизни костромичей во время визита в Кострому 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Писатель Мария Арбатова, которую называют «главной феминисткой России», очень тепло высказалась о Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY. Она побывала в нашем городе в начале июня, в ходе круиза по Волге.
Мария Арбатова прославилась с 1990-е годы, когда была соведущей ток-шоу «Я сама» с Юлией Меньшовой. Тогда многих зрительниц покорила ее откровенность и даже резкость — писательница прямо высказывалась об отношениях в российской семье, сексе, положении женщин в стране.
Она первая решилась назвать себя феминисткой и обсуждать темы, о которых так открыто говорить было не принято.
Хотя Мария Ивановна пользуется репутацией человека с острым языком, о Костроме она высказалась по-доброму. Оказывается, писательница была в нашем городе несколько раз — во время речных круизов, в которые она ездит почти каждый год.
Главная феминистка России вместе с мужем прогулялась по центру, сделала множество фотографий «сковородки», а также посетила музей сыра.
У себя в Facebook писательница подробно рассказала, чем ей нравится Кострома.
«Город почти уцелел от варварства девелоперов [при застройке], и центр смотрится туристическим раем. Люди живут в нем солидно и неспешно, а пробки московскому глазу смехотворны. Ритм завораживает. Изумительный Богоявленский-Анастасиин монастырь, при котором приют для девочек-сирот и богадельня для престарелых. Волга с набережной изумительна», — написала Мария АРБАТОВА.
Мария Арбатова похвалила этот дом.
Особенно писательницу восхитил дом №14 на улице Симановского. Мария Арбатова даже не поверила, что это новодел — то есть копия оригинального здания.
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