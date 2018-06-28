В Кеми случайные свидетели спасли тонущего мальчика

А его друзья в это время стояли в сторонке.

Информация о чудесном спасении появилась в группе в сети «ВКонтакте» — «Подслушано l Кемь»:

— Сегодня чудом удалось спасти тонувшего мальчика лет 12-13 на Кемке по улице Слободской около 16:30. Эта картина до сих пор перед глазами. А на скалке стояли его друзья, и ноль эмоций, несколько секунд, и он ушел бы ко дну! Просто рядом оказались мы, совершенно случайно, проплывая на лодке. Уважаемые родители, берегите своих детей, не отпускайте без присмотра!