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В Кеми случайные свидетели спасли тонущего мальчика
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В Кеми случайные свидетели спасли тонущего мальчика 

Карельские вести 58 минут назад
А его друзья в это время стояли в сторонке.
Информация о чудесном спасении появилась в группе в сети «ВКонтакте» — «Подслушано l Кемь»:
— Сегодня чудом удалось спасти тонувшего мальчика лет 12-13 на Кемке по улице Слободской около 16:30. Эта картина до сих пор перед глазами. А на скалке стояли его друзья, и ноль эмоций, несколько секунд, и он ушел бы ко дну! Просто рядом оказались мы, совершенно случайно, проплывая на лодке. Уважаемые родители, берегите своих детей, не отпускайте без присмотра!
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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