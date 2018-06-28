Какие травы собирают на Алтае в конце июня и в июле?

На Алтае произрастает около 2000 видов растений, из которых около 100 характерны только для Алтая — то есть являются эндемиками. Больше 600 видов растений человек научился использовать с пользой — в том числе лекарственные травы.

Лето, тем более такое дождливое и жаркое, как нынешнее — прекрасное время для сбора полезных растений, произрастающих в дикой природе и на садовых участках. Многие жители Алтайского края этим охотно пользуются. АиФ-Алтай решил выяснить, какие виды широко распространённых лекарственных трав пользуются у травников региона наибольшей популярностью в июле и при каких заболеваниях эти растения помогают.

Зверобой

В середине лета на Алтае собирают цветы и листья зверобоя. По одной из версий странное название желтых цветков происходит от тюркского слова «джеробой» — целитель ран. Зверобоя на Алтае полно — он растёт вдоль пушек хвойных лесов, на сухих лугах и на солнечных полянах. Можно его встреть и вдоль дорог, как сорняк. Но этот сорняк — одно из наиболе используемых лекарственных растений. Как в народной, так и научной медицине зверобой ценится за вяжущие, противовоспалительные и антисептические вещества, которые в нём содержаться. Отвары зверобоя принимают внутрь при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, они используются для полоскания при воспалениях во рту и в горле. Применяются трава и наружно — для лечения ожогов, язв, нарывов. А ещё зверобой применяется для лечения депрессий.

Пустырник

Произрастает на берегах рек, на лугах, полянах и пустырях. Растение помогает снизить артериальное давление, положительно влияет на силу и ритмичность сокращений сердца, а также оказывает положительное воздействие на центральную нервную систему. Так же помогает избавиться от судорог, снимает спазмы, понижает уровень холестерина и глюкозы. Нормализует обмен веществ в организме. Пустырник приобретает свои полезные свойства, когда цветёт. Используются его верхние части, жёсткие нижние части не применяют.

Тысячелистник

Обладает антибактериальным и противовоспалительным свойствами. Оказывает положительное действие на внутренние органы человека, а также избавляет от газов в кишечнике. Тысячелистник оказывает спазмолитическое действие на желчные и мочевыводящие пути. Благодаря содержанию в траве дубильных веществ и эфирного масла её применяют в качестве ранозаживляющего, бактерицидного и антиаллергического средства.

Полынь

Полынь — это концентрация полезных веществ — в ней содержаться флавоноиды, фитонциды, алкалоиды, аскорбиновая и янтарная кислота, каротин. Растение применяется для стимуляции рефлекторной функции поджелудочной железы, желчного пузыря, улучшения пищеварения, нормализации работу центральной нервной системы и кардиостимуляции.

Земляника

Её ценят на Алтае не только за плоды. Листья и корни земляники богаты содержанием дубильных веществ, алкалоидов и эфирных масел. Чай из земляники помогает при воспалении слизистой оболочки. Кроме того, листья и корневище оказывают мочегонное действие, заживляют раны, лечат язвы и сокращают селезенку. Слабые десны так же укрепляют при помощи полосканий отваром земляники.

Конечно, наибольшим спросом у травников Алтая пользуется не растения, которые не растут повсеместно, но обладают особенно полезными свойствами. По информации лаборанта кафедры биологии и химии Горно-Алтайского государственного университета Анастасии Наугольниковой, наиболее известные лекарственные растения Алтая — золотой корень, красная щётка, маралий корень и боровая матка. Но заготавливают их позже, и возле дороги, как полынь или зверобой они не растут. Тот же маралий корень, а по-научному левзея сафлоровидная, растёт в предгорьях на лугах и заготавливают его в конце лета по особой технологии.

Некоторые из лекарственных растений включены в Красную книгу Алтайского края и Республики Алтай, поэтому если нет полной уверенности в повсеместности растения — его лучше не трогать.