«В Фейсбуке обещают сбросить меня с колокольни, а потом на каком-нибудь концерте просят вместе сфоткаться»

«Легко ли быть молодым? Это вечный вопрос. С одной стороны, вроде бы легко — силы есть, активность есть, открыт ко всему, всем интересуешься, на многое готов. А с другой — сильно зависишь от кумиров, от лидеров, от внешних убедительных мнений. Тебя поджидает великое множество обманов и соблазнов. Часто ложных. Молодым быть приятно, но вряд ли легко.

Сегодняшняя молодежь мягче той, что я помню в 1980-е годы, в пору моей собственной молодости, когда было медленное крушение СССР. Тогда молодежь была жесткая, циничная, грубая, где-то примитивная. Ее страсти были обнажены. Молодые люди были морально голодны.

Что касается религии, то дальше порога храма нынешняя молодежь не двинется. Но в этом вина и сегодняшних глав духовенства. Например, если несколько лет назад церковь была против повышения пенсионного возраста и каких-либо пенсионных реформ, то сегодня она уже будто бы изменила сама себе. А ведь это и есть часть духовности. Непостоянство иерархов нашей церкви дискредитирует идеи духовности.

Можно сколько угодно говорить, что молодёжь никогда не интересовалась пенсией, предпочитая спорт, музыку, путешествия, войну, романтику и даже просто стремление выпить-погулять. Да, так было, с разными историческими и социокультурными вариациями — почти всегда и везде.

Да, у теперешней молодежи грехи такие же, как и у прошлых поколений: аморальность в поведении, алкоголизм, табакокурение, преступность, подмены жизненных ценностей, непонимание старших поколений. Добавилась наркомания и интернетомания.

Не лишены молодые люди и некоего двуличия. Ходят на митинги с Навальным и с Путиным и с обоими делаю селфи. Ругают коррупцию и власть, но спокойно строят карьеру чуть ли не на тех же бездуховных началах. В Фейсбуке обещают сбросить меня с колокольни, а потом на каком-нибудь концерте просят вместе сфоткаться.

Но сегодня жизнь все больше под властью чего-то нового. Появляется и нечто совсем новое — жизнь ради виртуального „отклика“, причём моментального, ибо больше суток он мало когда живёт. А на вечность он уж точно не ориентирован — старые записи в соцсетях стираются или куда-то пропадают, а сами соцсети и даже „солидные“ интернет-СМИ редко протягивают более десяти лет.

Человек, живущий ради лайков, просто не приучен думать о чём-то пересекающем границу даже следующего года.

Убеждения — это не просто скучно, этого нет. Потому что для лайков, для мгновенной реакции „френдов“ и „фолловеров“ — это вещь бессмысленная и бесполезная. Неучтёнка. Простите, неучитываемка.

Думаете, опять „о времена, о нравы“? Может быть, и так. Может быть, как водится, повзрослеют-поумнеют. Однако сама культура „сетевого эксгибиционизма“ способна отформатировать мозги настолько решительно, что они уже не изменятся в 40, 60 и даже 80 лет. Просто „качественные впечатления“, навязанные теми же сетями, адаптируются к новому возрасту.

В погоне за современностью многие девочки-подростки вместо стремления к будущей счастливой семейной жизни, стараются стать привлекательными и сексуальными, что впоследствии может вести к развратности. Это касается и мальчишек, которые, смотря на своих кумиров, со временем понимают, что у них не получится стать такими, как те. Это приводит к потере всех ценностей и разочарованию в жизни. Поэтому, видя, что у вашего подростка такие молодежные проблемы, не стоит сидеть в стороне и думать, что все само урегулируется. Помогите найти ребенку смысл в жизни, который будет основан на правильных ценностях.

Мне один крупный чиновник сказал: мол, вы, церковь, к нам не лезьте, и мы к вам не полезем. Но это не правильно. Церковь не должа отсиживаться в сторонке и молчать или же мычать. Мы должны действенно влиять на общество.

Я не хочу ругать молодёжь. Она не так глупа. Эти люди хорошо помнят многие проблемы нашего времени. Молодежь не верит в кубышку — ни в материальную, ни в духовную.

Сегодня много говорят об уберизации — это когда „конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несёт именно пользование, а не владение“. Ты можешь безо всяких гарантированных прав пользоваться квартирами в Москве, Майами, Буэнос-Айресе, Пномпене и даже Йоханнесбурге (здесь, правда, ещё придется арендовать автомат и купить патроны). Можешь ездить на „общей“ машине, а иногда есть в долг или за символическую плату. При этом работать от случая к случаю, и твоим офисом будет являться весь мир. В принципе, многие этнорелигиозные сообщества так жили и раньше — вспомним времена апостолов или рыцарских орденов. Это влияет на мобильность современной молодежи. На ее раскрепощенность и осведомленность.

Молодые люди вовлекаются во всякие движения и хобби, чтобы уйти от обыденности и играть в свой собственный „театр“. Но ловушки у молодежи в том, что ее буквально захватывает огромный рынок гедонистических радостей».

Фото: Kremlin.ru