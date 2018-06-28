Какие мужчины обходятся без тестостерона

Тестостерон — один из самых интересных и загадочных гормонов человеческого организма. Он влияет на все стороны жизни, начиная с того, как мы чувствует вкусы, заканчивая тем, с кем мы решаем создать семью. Но есть те, у кого тестостерона нет.

Скопцы

Тестостерон принято считать гормоном страсти, его повышенное содержание делает человека более агрессивным, пробуждает в нем неконтролируемые реакции. Поэтому нет ничего странного в том, что некоторые религиозные общины, такие, например, как скопцы практиковали хирургическое удаление яичников для достижения бесстрастия. Однако отсутствие тестостерона не сделает человека бесстрастным. Тестостерон отвечает не только за сексуальное влечение, но и за многие черты характера. Исследования, проводимые в 2009 году Эрнстом Фехром, невроэкономистом из Университета Цюриха показали, что тестостерон влияет практически на все аспекты поведения человека. [С-BLOCK]

У людей с пониженным содержанием тестостерона в крови могут усиливаться такие качества как скупость, склонность к накопительству. Если говорить формально, то люди с пониженным содержанием тестостерона — идеальные хранители денег, идеальные банкиры. Тогда как люди с повышенным содержанием гормона в крови — скорее авантюристы, склонные к риску. Такие люди могут как стать успешными бизнесменами, так и «прогореть». [С-BLOCK]

В подтверждение вышесказанного: скопцы были очень зажиточными. Идея накопительства была у них одной из основных. В одной из скопческих песен прямо говорится: «Вот мы не женимся и замуж не выходим, оттого и богаты. Делайте то же, что и мы, перестаньте верить вашим жеребцам тогда жить будет легче, будете богаты, будете святы». Идеи святости и идеи богатства у скопцов тесно переплетаются.

Зажиточные общины скопцов в середине XIX века скупали целые области в Российской империи, хотя их количество было не так велико — примерно 6000 человек. По представлениям скопцов, Страшный суд должен наступить, когда количество «белых голубей» (хлысты считались «серыми голубями) достигнет 144 тысяч. В отличие от множества аскетических сект, скопцы не уходили от мира, они даже создали свою исторчиескую мифологию, заявляя, например, что скопцом был царь Александр I, а Павел I был убит за отказ принять скопчество.

Долгожители

Первые следы евнухов историки нашли ещё в Месопотамии. Ассирийская царица Семирамида и царица Савская кастрировали мужчин-рабов, чтобы те стали их приближенными. Ареал влияния евнухов на политику был велик. На протяжении более чем 2000-летней истории Китая евнухи занимали в его политике первые места, были „приближенными“ к императорам, а в период их малолетства и вовсе фактически стояли у власти. Заголовок Отсутствие тестостерона делало евнухов послушными и верными слугами, но тот же фактор делал их и идеальными интриганами, которые могли оставаться „серыми кардиналами“ при правителе. Как показали недавние исследования, значимость евнухов была так сильна ещё и в силу того, что они жили намного дольше чем простые люди своего времени.

Влияние тестостерона на продолжительность жизни не раз находило свои подтверждения в различных исследованиях. Одно из них, проведенное в 1969 году среди пациентов психиатрической больницы в Канзасе, показало, что кастрированные мужчины живут на 14 лет дольше. [С-BLOCK]

Интересные данные по этому вопросу были недавно опубликованы корейским ученым Кюн-Чин Мином. Он изучил книгу „Ян-Се-Ке-Бо“, в которой можно проследить генеалогическую информация о 385 семействах придворных евнухов. Сравнивая продолжительность жизни 81 евнуха с подтвержденными датами срока жизни, Кюн-Чин Мин увидел, что средняя продолжительность жизни евнухов была 71 года. То есть своих современников евнухи переживали в среднем на 17 лет.

Результаты изучения зависимости продолжительности жизни от уровня тестостерона заставляют задуматься. Но не настолько, конечно, чтобы идти к хирургу. Негативные последствия действия тестостерона можно стабилизировать, если следить за своими эмоциями и стараться „не тестостеронить“ лишний раз.

Японское чудо и беда

Самыми лучшими дегустаторами в мире являются японцы. Из-за низкого (по сравнению с европейцами) уровня тестостерона у них лучше развиты вкусовые рецепторы. Недавно, 4 ноября, в журнале The Guardian были опубликован рейтинг знаменитого ежегодного гида по виски World Whiskey Bible, в которым лучшим виски был признан японский односолодовый виски 2013 года Ямадзаки.

Однако японские диетологи и социологи сегодня уже бьют тревогу, опасаясь, что свои ценные качества жители Страны восходящего солнца могут утратить из-за… изменения диеты. Проведенные в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса исследования обнаружили связь между потреблением животных жиров и повышением уровня тестостерона. [С-BLOCK]

Ученые, конечно, беспокоятся не только о дегустаторах. Изменение японской диеты, увеличение доли фастфуда в рационе, имеет и социальные последствия. Речь идет о школьной агрессии, участившихся депрессиях. К 2003 году доля проявления агрессии выросла на 5% в средней школе и на 28% — в начальной. Выросло и число самоубийств. С 1998 года каждый год более 30 000 японцев совершают самоубийства.