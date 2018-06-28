Парень вышел из 12 летней комы и рассказал что он чувствовал

История Мартина Писториуса круче любого голливудского боевика. Писатели и сценаристы просто не в состоянии придумать того, что случилось в реальной жизни человека, на целых 12 лет впавшего в кому. Это не просто рассказ — вдохновляющая история о победе силы воли, надежды и любви над самыми тяжелыми испытаниями.

В январе 1988 года Мартин пришел из школы и слег с простудой. За следующие несколько месяцев 12-летний мальчик потерял сначала способность ходить, затем говорить, а затем и вообще двигаться. Врачи констатировали кому, признав, что Мартин впал в вегетативное состояние из которого вряд ли выйдет.

И так было первые два года. Затем сознание вернулось к мальчику, но он по прежнему был заперт в своем теле. Попробуйте представить, каким ужасным должно быть это ощущение. Хотя нет, такого лучше никому не знать.

Удивительных деталей в этой истории еще много, посмотрите видео. Самое главное, что сознание к Мартину возвратилось полностью — врачи называют это не иначе как чудом. Теперь уже мужчина постепенно возвращается к полноценной жизни и твердо знает: сила духа способна помочь преодолеть любые препятствия.