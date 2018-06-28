Эксперт из Уфы — о работе «детектора лжи»: «Обмануть полиграф можно, но я таких не встречал»

Случалось ли вам лгать? Скорее всего, да. Возможно, по мелочи — сладко потягиваясь в кроватке, убеждать друга, что уже едешь на встречу. А может, и по крупному, без возможности отступить.

Для уфимца Владислава Осипова отличать ложь от правды — это работа. Потому что он — полиграфолог, и задает неудобные вопросы по долгу службы.

На этот раз роли поменялись: на каверзные вопросы корреспондента Ufa1 отвечал представитель интересной и загадочной профессии.

Главное адекватность и психологическая стабильность

Владислав пересел на полиграф в 2004 году еще во время службы в ГУФСИН : предложили пройти специальное обучение, он заинтересовался. Да так и связал свою жизнь с тем самым «детектором лжи», через год отметит уже 15-летний юбилей. По словам специалиста, работать в этой сфере может далеко не каждый — существует ряд требований к психической стабильности и адекватности. И без профильного образования тоже не обойтись.

— А школ, которые могут подготовить человека к работе с полиграфом, сейчас превеликое множество, на любой вкус и цвет, первый же запрос в «гугле» даст вам адреса и явки, — смеется Владислав.

Что такое и с чем едят?

Вокруг загадочного полиграфа ходит много самых противоречивых слухов. Детектор лжи все прочнее внедряется в нашу жизнь. Даже бывает, что при приеме на работу условие пройти подобную проверку — одно из главных. А знаем мы о хитроумном приборе все так же мало, как и 20 лет назад. Для большинства полиграф — мифическое и страшное место, где непременно привяжут к стулу, будут бить током, попутно поливая ледяной водой, и вгонят в вену «сыворотку правды».

— На самом деле, полиграф — это сложное медико-биологическое устройство, которое регистрирует динамику изменения основных физиологических параметров в организме человека в ответ на различные раздражающие стимулы. Стимулами могут являться вопросы, картинки, или конкретный предмет, — просвещает Владислав. — Испытуемому предъявляется какой-то вопрос, на который он должен ответить либо «да», либо «нет», третьего не дано. А дальше смотрят, что происходит при ответе: изменяется ли дыхание, сердцебиение и потоотделение, порой случаются непроизвольные мышечные сокращения. Все эти данные аппарат фиксирует, сопоставляет с нормальными для конкретного человека в состоянии покоя и фиксирует максимальный уровень стресса при ответе.

Проще говоря, полиграф работает на контрасте — фиксирует реакцию на стрессовые и нейтральные вопросы. Поэтому у испытуемого и спрашивают между делом очевидные вещи: «Дверь шкафа белая? Трава зеленая? Небо голубое?».

Получится ли обмануть?

Это вопрос непростой. Ведь, казалось бы, к определенным вопросам можно подготовиться, внушить себе нужные ответы, успокоиться и держать себя в руках, сохраняя ледяное равнодушие.

— Конечно, такие байки в народе ходят. Но за 15 лет работы с тем, кто смог бы обмануть полиграф, я не сталкивался. Возможно, мы работаем с людьми не того уровня, и личности, кто на такие вещи способен, существуют. Однако в своей практике и в рассказах коллег такого не встречал, — признается специалист. — Ведь обмануть аппарат, это все равно, что обмануть себя. Вы можете заставить себя верить в то, что говорите, но в мозгу все равно будет висеть мысль о том, что это неправда.

Обмануть специалиста можно, если он еще неопытен, недавно работает или устал, запутался. Бывает, что некоторые умники, начитавшись интернета, специально глотают различные препараты, в основном седативные (успокаивающие — прим. ред.), либо стимулирующие. Бывают уникумы, которые принимают сразу оба типа вместе.

Но бывалые сотрудники противодействие человека работе аппарата и специалиста быстро выявляют.

— То есть люди специально готовятся, чтобы попытаться обмануть машину. Вопрос только в том, для чего им это надо? Если они так не хотят отвечать на некоторые вопросы, можно же банально не приходить на проверку, она строго добровольная, — искренне недоумевает специалист. — В законе сказано, что принудить человека к подобным действиям никто не может. А работу, если послали с нее, можно и другую найти.

Хочу себе такой, можно?

А что, если кто-то захотел себе такой аппарат? Можно ли его приобрести в свободном доступе и поставить домой, проверяя всех друзей на предмет склонности к воровству чайных ложечек? Оказывается, нет. Прежде чем начать свою деятельность, специалист должен обладать знаниями в полиграфии, пройти обучение и обладать документом, что он имеет право задавать людям каверзные вопросы. И продадут аппарат только тому специалисту, кто поступает на курсы и начинает обучение.

Стоимость такой штуковинки очень сильно разнится. Ценник начинается от 100 тысяч рублей и может взлетать просто до космических высот, в зависимости от степени навороченности полиграфа. Как правило, каждый специалист подбирает себе аппарат под свои нужды и по своему карману.

Веский аргумент в суде

Бывают ситуации, когда человека обвиняют в преступлении, а он совершенно убежден, что не виноват. Можно ли в таком случае пройти проверку на детекторе лжи и снять с себя обвинения. И будет ли это серьезным аргументом в суде? Оказывается, даже проверка на полиграфе не является стопроцентной гарантией невиновности. Судьи принимают подобный аргумент к сведению, и он становится весомым камушком на той чаши весов, которая отвечает за невиновность.

Поздравляем специалистов

Совсем недавно, 25 июня работники нелегкой профессии полиграфолога отметили свой профессиональный праздник. В связи с этим, Владислав поздравил коллег с профессиональным праздником и пожелал им здоровья терпения и реализации всех планов