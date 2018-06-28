Ранняя пташка: почему утро — это только ваше личное время

Многие известные бизнес-тренеры советуют рано вставать по утрам. Они рассматривают ранние подъемы в качестве эффективного инструмента тайм-менеджмента. Ведь если встать пораньше, то в течение дня можно успеть сделать гораздо больше. А заниматься по утрам они предлагают работой: отвечать на письма, планировать рабочие встречи и размышлять о новых проектах.

Этим советам следуют многие известные женщины. Например, генеральный директор PepsiCo Индра Нуйи каждый день встает в 4.00, разбирает почту и планирует задачи на день, а в 7.00 ее уже можно увидеть в офисе.

Но что если взглянуть на утренние ритуалы под другим углом? На самом деле ранние подъемы способны не только структурировать рабочие задачи. Если грамотно спланировать свое утро, можно найти идеальный баланс между работой, семьей и личными интересами.

Женщинам, занимающим руководящие должности, сложно посвящать достаточно времени и семье, и работе. Многие весь день проводят в режиме цейтнота и возвращаются домой лишь поздно вечером. Времени на семью катастрофически не хватает, что уж говорить о каких-либо хобби и личных увлечениях. Но грамотное планирование может решить эту проблему. Например, операционный директор Facebook Шерил Сэндберг составляет список задач на день таким образом, чтобы утром отвезти детей в школу, а вечером — обязательно успеть к ужину.

Находить время на себя очень важно. Особенно остро женщины чувствуют это с появлением детей, в этот период единственное время, когда можно побыть наедине с собой, — раннее утро или поздний вечер. И если вечером на свои увлечения часто не остается сил, то утром можно сделать все, что угодно. Главное — выработать привычку рано вставать.

Чем можно заниматься рано утром

Нужно помнить, что работа — это очень важная часть жизни, но не вся жизнь. Мы заняты рабочими делами целый день, и не стоит уделять им время еще и по утрам. Ранее утро — это отличное время для себя, своих увлечений и своего развития.

Идеально начинать день со спорта. Во время занятий можно слушать аудиокниги или смотреть видео. Это позволяет структурировать мысли, разложить их по полочкам и подойти к началу рабочего дня со свежей головой.

Спортом по утрам любят заниматься многие известные женщины руководители. Например, глава Avon Products Андреа Янг встает в 5:00 и посвящает занятиям спортом около 2 часов. А главный редактор Vogue Анна Винтур просыпается в 5:45, около 1 часа играет в теннис и затем едет к личному парикмахеру.

Можно заменить спорт обычными прогулками или просто любимым занятием. Популярная американская телеведущая Эллен ДеДженерес , например, каждое утро 20 минут посвящает трансцедентальной медитации и чтению мантр.

В любом случае время, проведенное наедине с собой, взбодрит и даст правильный настрой на день. После этого к вам придет приятное осознание того, что пока все люди только просыпаются, вы уже многое успели сделать.

Как ранние подъемы помогают выстроить работу

Жизнь по четкому расписанию отлично рационализирует и облегчает быт и рабочий график. Ранние подъемы очень дисциплинируют и существенно увеличивают продуктивное время, которое можно полностью посвятить решению интересных задач и получению нужных результатов. Ранее время позволяет сконцентрироваться на том, что важно именно сегодня, и без лишнего шума подумать над вариантами решений.

К тому же, к работе нужно подходить с ясной головой и свежими мыслями. И если вы посвятите утро только себе, именно этот настрой и получите к началу рабочего дня. Благодаря этому можно грамотно составить списки дел, расписание встреч и совещаний, расставить приоритеты в решении задач. В итоге вы будете точно знать, что и когда должны сегодня сделать, и сможете продуктивно распределить свое рабочее время.

Кроме того, когда окружению понятна последовательность твоих действий, то не возникает лишней суеты и нервозности. Все четко знают, когда и чего можно ожидать.

Как грамотный распорядок дня позволяет избежать усталости и выгорания

В бешеном ритме задач, встреч и совещаний нужно обязательно находить время на то, что тебе нравится. Это «перезагружает», приводит мысли в порядок и позволяет максимально продуктивно работать в течение дня, не отвлекаясь на нерабочие вопросы. Благодаря этому можно разобраться с большим количеством дел.

Грамотное планирование дня и чередование работы и отдыха не дает накапливаться усталости. В таком ритме можно жить постоянно, и это не доставит дискомфорта. В результате вам даже не нужно будет отсыпаться по выходным или считать дни до отпуска. А для поддержания этого эмоционального состояния достаточно будет просто периодически подпитываться новыми приятными впечатлениями и позитивными эмоциями.

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