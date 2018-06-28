Как отвадить кошек от мест, им не предназначенных

Независимые красавцы, драчуны и отчаянные ловеласы, истребители кротов и мышей, нежные и благодарные домашние питомцы — всё это наши кошки и коты. Они — генераторы уюта, общаться с ними интересно и приятно. Летом дачники своих лохматых друзей, конечно, берут с собой, вывозят на природу, где они вдоволь нарезвятся за лето, вспомнят охотничьи повадки — в общем, приятно и с пользой проведут время. Что же делать, если привычки питомца начинают идти вразрез с нашими желаниями?

Генератор уюта

Речь о том, что мурки и мурзики имеют свои взгляды и виды на использование замечательных участков земли, которые мы называем грядками и цветниками. Как же отвадить кошек от мест, им не предназначенных? Рассмотрим разные варианты.

Сад и огород

Ваша домашняя принцесса может быть сколь угодно чистоплотна, породиста и интеллигентна и вместе с тем выбрать выбрать свежую тёплую грядку (куда вы, кстати, только что посеяли морковь) в качестве лежанки. Это в лучшем случае…

Хорошо поваляться на свежей грядке!

Хворост, ветки

Все мы знаем, что у кошек мягкие чувствительные подушечки лап. Сухой хворост, разложенный по грядкам, отобьёт всё желание ходить по ним или справлять свои нужды. Если у вас остались ветки малины или крыжовника после обрезки, то это ещё более эффективное средство, так как они колючие.

Мульчирование

Мульчирование — полезный агротехнический приём, который помогает садоводу в уходе за растениями. К сожалению, большинство видов мульчи котам нравится. Например, они не откажутся полежать на мягком сене, подсушенной газонной траве, мелкой щепе, опилках, компосте. Но если засыпать посадки хвойным опадом, то кошка предпочтёт туда не ходить — колко. Подобный эффект достигается и в том случае, если вы нарежете свежих еловых веток и разложите между рядками растений. Шишки — ещё один некомфортный вид мульчи для усатых-полосатых.

Хвойный опад кошкам не нравится

Колышки

Для ограждения молодых растений от посягательств в некоторых случаях помогают колышки. Высота подбирается экспериментальным путём, но, как правило, это не менее 25 см. Лично мне как-то пришлось буквально сражаться за право иметь красивый куст можжевельника: приходящие коты выбрали его удачным местом для «чата». Кошачьи метки обновлялись регулярно, в то время как куст желтел и хирел. Пришлось не только втыкать колышки, но и натягивать вокруг хвойного растения сетку, чтобы коты не могли подойти. Тут важно правильно рассчитать расстояние от сетки до куста, так чтобы коты, с одной стороны, не могли «добрызнуть» до цели, а с другой, — не смогли попасть внутрь ограждения.

Вы защитили овощи от вредителей сеткой? Кошка придумает свой способ использования

Запахи

Наши лохматые питомцы весьма чувствительны к запахам, некоторые их привлекают, другие крайне неприятны. На этом можно основывать «защитную тактику». Ароматы цитрусовых для кошек отвратительны. Для обороны можно использовать эфирные масла, отвары и просто корки.

Ароматы цитрусовых для кошек отвратительны

Эфирное масло апельсина достаточно накапать вдоль грядки. Если она у вас имеет обрамление из досок, то непосредственно по ним — так запах сохраняется довольно долго. Отваром из корок цитрусовых можно пролить дорожки между грядок — котам это тоже не понравится. Разложив корки на подоконнике, около двери, на садовом столе вы отвадите кошек от этих мест. Правда, корки высыхают, становятся менее ароматными и тогда уже не действуют, приходится их менять. Как ни странно, усатые-полосатые не любят запахи лаванды, розмарина и лимонника и стараются избегать мест, где есть эти растения или их аромат. Отвратительна для них и рута. Ещё один пахучий отпугиватель — уксус. Им опрыскивают или протирают смоченной тряпочкой места, запретные для котов.

Цветки руты имеют специфический запах, неприятный для кошек

Липкая лента

Кошачья братия в большинстве своём не пойдёт или не полезет туда, где липко. Если вы не хотите, чтобы коты сидели на вашем подоконнике или садовом столе, попробуйте закрепить на нём липкую ленту (широкий скотч) клейкой стороной вверх. Запрыгнув, куда не следует, и немного прилипнув, кошка поймёт, что это неприятно и, быть может, опасно. На какое-то время (всё зависит от характера четвероногого) вашу собственность оставят в покое.

Липкая лента поможет отвадить кошек от стола или подоконника

Промышленные средства

Нельзя не сказать про всяческие средства промышленного производства для корректировки поведения животных в квартирах. По отзывам многих дачников, они практически не работают на улице. Я сама, отчаявшись, пробовала применять недорогое средство «Антигадин» для кошек после того, как соседские коты наглым образом стали метить не только входные двери, но и окна на первом этаже дома, а также «фартук» на летней кухне. Деньги и усилия были потрачены впустую.

Антигадины для квартир не действуют на открытом воздухе

Неплохо отзываются садоводы о средстве Joypet «Антигадин» в гранулах для уличного применения от японского производителя. Препарат продаётся в магазинах зоотоваров. Если вы пробовали его применять, поделитесь, пожалуйста, своим опытом с нами — стоит ли средство своих денег.

Рассада

Ещё до начала тёплого сезона усатые-полосатые начинают давать понять, что вся эта наша возня с грунтами, рассадными ёмкостями и тому подобным вызывает их неподдельный интерес. Приходится напоминать домашним питомцам, кто в доме хозяин.

Рассадные ящики отлично подходят для кошек. Фото LyudmilaLozovikZhuk

Бывает, что понимания достичь не удаётся. Тогда можно пустить в ход ухищрения, описанные выше. Например, смазать края рассадных ёмкостей эфирным маслом цитрусовых или уксусом. Частокол из палочек вокруг растений не даст коту комфортно улечься на них. Если же и это не помогает, то можно устроить барьер на подступах к подоконнику, например, из тюля. Да, при поливе и другом уходе придётся каждый раз убирать заграждение, а потом возвращать на место, но зато рассада останется невредимой.

А может, наоборот?

Давайте подумаем, что нашим питомцам нравится, где они ощущают себя максимально комфортно? Для отправления естественных нужд насыпьте кошке отдельную небольшую песочницу: вполне вероятно, что она выберет её, а не грядку. А чтобы «подсказать», куда следует идти в туалет, подложите немного использованного наполнителя из домашнего лотка.

Кошачья нирвана

Неподалёку от песочницы можно посадить котовник (кошачью мяту). Ваши мурлыки обязательно обнаружат это привлекательное растение и будут часто приходить к нему полежать рядом, погрызть листья. Я, правда, столкнулась с тем, что моему котовнику приходится туго: как только весной появляются первые ростки, коты тут же приходят, трутся о них, ложатся сверху, так что стебельки никак не могут подняться повыше и зацвести. Что тут скажешь, недаром дано название. Несомненно, домашние любимцы нередко причиняют вред нашим посадкам, но мы же знаем, что это они не со зла. Поэтому защищать свои грядки, конечно, нужно, но и учитывать интересы тех, кого приручили, тоже необходимо. А как вы находите компромисс в этом случае? Поделитесь в комментариях своими способами мирного (или не очень) сосуществования с кошками и котами на садовом участке.