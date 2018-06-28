Всё, что вам надо знать про влагозащищённые розетки и выключатели нового поколения

Розетки и выключатели на балконе, в летней беседке, гараже или даже просто во дворе перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Это удобно и функционально. Главное — выбрать подходящие модели, надёжно защищённые от ударов, пыли и влаги. Разбираемся, почему это важно, как не запутаться в степенях защиты и на что стоит обратить внимание.

Электричество давно вышло за пределы наших домов и квартир. Мы хотим использовать необходимые нам устройства и технику везде, не опасаясь за их и тем более за свою безопасность. Современные розетки и выключатели, которые можно установить практически где угодно, дают нам такую возможность.

Правда, здесь нас подстерегает опасность: если внутрь попадёт вода, частицы грязи или пыли, то в лучшем случае электроустановочное изделие (ЭУИ) просто перестанет работать, а в худшем — это спровоцирует короткое замыкание или даже возгорание. Риск подобного исхода возрастает, если ЭУИ располагаются вне жилых помещений. Чтобы устранить эту опасность, нужно обратить внимание на модели розеток и выключателей с высокой степенью защиты и подобрать красивое решение по приемлемой стоимости.

И это вполне реально!

Какие ЭУИ вам нужны

Все электроустановочные изделия соответствуют определённой степени защиты, которая обозначается специальной маркировкой: буквами IP (Ingress protection Rating) и двумя цифрами. Это система кодификации, которая показывает, насколько корпус изделия непроницаем для попадания твёрдых частиц (первая цифра) и воды (вторая цифра) на токоведущие части. Чем выше цифры, тем надёжнее защищён механизм.

Степень защиты IP55 — оптимальный выбор, если вы хотите избавиться от волнений по поводу безопасности. Правда, найти такие розетки и выключатели в привлекательном дизайне по доступной цене долгое время было не так-то просто. Именно поэтому компания Schneider Electric разработала Mureva Styl — новую серию электроустановочных изделий, которые сочетают всё необходимое: нужную степень влагозащиты, высокую ударопрочность (IK08), эргономичность и изящество.

Это инновационные продукты для скрытого и наружного монтажа, а система защиты IP55 в скрытом монтаже со стильным дизайном представлена в антрацитовом и белом оттенке.

IP55 против IP44. Что выбрать

Для начала разберёмся, действительно ли вам необходимы настолько прочные ЭУИ, если вы, например, всего лишь хотите установить пару розеток в гараже или на балконе. Сегодня в магазинах представлено множество более экономичных моделей IP44. Почему же они не подходят?

Дело в том, что розетки и выключатели IP44 защищены только от водных брызг, то есть от случайного попадания небольшого количества влаги. Они могут подойти, если, например, вы хотите использовать фен или бритву в ванной комнате, но дождя, снега или большого количества пыли, увы, не выдержат. По сути, розетка защищена только специальной шторкой, она закрывает контакты тогда, когда вы не пользуетесь розеткой.

А вот изделиям со степенью защиты IP55 не страшны ни повышенная влажность, ни пыль, ни грязь. Они будут отлично работать и летом, и зимой. Важно только устанавливать их выше предполагаемого уровня снега, в остальном же ограничений практически нет. Именно в этом заключается главное преимущество линейки Mureva Styl. Эти изделия можно установить на внешней стороне беседки, на заборе или даже на крыше — они не подведут. Вода не попадёт внутрь при любом типе монтажа, а удобная крышка позволит отличить розетку от выключателя.

Прочность, красота, эргономичность

Ещё одна важная характеристика — ударопрочность, в серии Mureva Styl она соответствует стандарту IK08 и может выдержать энергию удара до 5 Дж или падение груза весом примерно полтора килограмма с высоты около 30 см. Иными словами, если в неё попадет небольшой камень, то ничего страшного не случится.

Важно и то, что устройства этой серии выполнены из качественного пластика. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению, а значит, не выгорает на солнце. Кроме того, корпус изделий покрыт специальным составом, который обеспечивает дополнительную защиту от пыли, грязи и растворителей.

Но и это не всё! Все изделия отличаются лаконичным дизайном и интересной цветовой гаммой. Вы можете выбрать модели в белоснежном исполнении или оттенке антрацит, так что Mureva Styl будет отлично смотреться везде, где бы вы ни решили их установить, и прекрасно выглядеть долгие годы.

Ещё один плюс — эргономичная конструкция, простой и интуитивно понятный монтаж (открытый или скрытый). Бесшовное крепление внутренней вставки происходит на заклёпках за один щелчок.

Что в итоге

Высокая степень защиты ЭУИ от влаги, пыли и ударов критически важна, если речь идёт о розетках и выключателях, которые используются на улице или в служебных помещениях. Лучше выбрать более защищённую модель, чем потом устранять последствия неисправной работы.

Неисправность розеток и выключателей — всегда риск короткого замыкания, поломок дорогостоящей техники и даже пожара, словом, серьёзная угроза и вашему благополучию, и вашей жизни.

Неважно, хозяин вы коттеджа, квартиры, офиса, лофта или же делаете ремонт в какой-то комнате, с розетками и выключателями MurevaStyl со степенью защиты IP55 и ударопрочностью IK08 вы точно будете знать, что делаете ремонт на совесть! Они красивы, просты в установке, выглядят дорого и прослужат вам долго.

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