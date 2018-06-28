Что ожидает белорусов в день рождения любимого пломбира

Когда с утра пораньше, да еще в субботу 30 июня, вас приглашают на любимый десерт, следует не забывать про мудрый рецепт Винни-Пуха: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!». Чем только не удивят и не порадуют в день рождения белорусского пломбира жителей и гостей Минска.

Первые порции прохладного лакомства, по сведениям БЕЛТА, белорусы смогли отведать еще ровно 80 лет назад. Компания-организатор праздника «Ингман Мороженое» под брендом «Белый полюс», восстановила старый рецепт мороженого, в котором нет ни одной добавки «Е».

Именно «Белый полюс» на один день построит возле «Минск-Арены» тематический парк развлечений «Краiна Марозiва», а в спорткомплексе «Минск-Арена» гости субботнего праздника смогут, например, вспомнить детство и сыграть в снежки, бесплатно покататься на легендарной ледовой арене, где играло «Динамо» (Минск) и выступали Depeche Mode , в компании с символом арктического холода — полярным медведем. Чтобы попасть на каток, нужно будет захватить свои коньки и предварительно получить один из 300 бесплатных билетов на сайте белыполюс.бел.

Фестиваль обещает удивить гостей не только огромным количеством лакомства (организаторы заготовили больше 30 тысяч пачек пломбира), но и настоящим снегом. А для любителей экзотики предусмотрен летний керлинг. «Краiна Марозiва Белы Полюс» встретит своих первых «граждан» уже в 14.00. На главной сцене фестиваля выступят белорусские группы Akute, Shuma, «Разбітае сэрца пацана» и «Маланка Оркестр».

Заместитель директора компании-организатора Максим Журович гарантирует всем гостям праздника немало сюрпризов. При входе в «государство» любимого лакомства, которое подарила нашей цивилизации кулинарная фантазия древнего Китая еще пять тысяч лет назад, посетителям вручат паспорта. С ними можно будет путешествовать по территории и получить бесплатное эскимо или пломбир в вафельном стаканчике. Минчанам будет накрыт щедрый по ассортименту фудкорт. Кондитеры удивят драниками с мороженым и десертами на основе классического пломбира.

А для детей уже подготовлено место для спортивных развлечений. Им предложат посоревноваться в стрельбе из лука, сыграть в бадминтон, настольный теннис и баскетбол. Кроме того, они смогут построить фабрику мороженого из конструктора и попробовать себя в роли мороженщика на импровизированной кухне.

Гости станут свидетелями open air, который соединит четыре музыкальных направления: фолк, рэп, рок и дип-хаус. А сам спорткомплекс «Минск-Арена» на время станет Северным полюсом, где с 19:00 до 21:00 можно будет охладиться и посмотреть ледовое шоу.

К юбилею национального пломбира мастера выпустили лимитированную партию «Белого полюса 1938» по оригинальному рецепту. В составе мороженого, пояснил Журович, «восемь натуральных ингредиентов. Всего к празднику изготовлено около 50 тысяч порций». И еще один приятный сюрприз: «Цены на продукцию будут ниже, чем в магазинах», — сообщил организатор фиесты.

У «Краiны марозiва», рассказал он, будет свой флаг и гимн. Для гостей, которые выбирают экотранспорт, оборудуют отдельную парковку. Первые тысяча посетителей, которые приедут на фестиваль на велосипеде, самокате, скейте или электромобиле, получат в награду пломбир.

И, как уже сообщал «СОЮЗ», информационным партнером грядущего юбилея выступило Белорусское телеграфное агентство.