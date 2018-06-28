Стало известно имя правнучки Елизаветы II 

27 июня стало известно имя новорожденной правнучки британской королевы Елизаветы II. Ей выбрали простое имя Лена. Второе имя девочка получила в честь прабабушки — Элизабет. Об этом сообщило ИА Nation News.
Девочка появилась на свет 18 июня в семье дочери принцессы Анны Зары Тиндалл и бывшего капитана сборной Англии по регби Майка Тиндалла. Малышка занимает 19 место в очереди на престол, так как у нее есть старшая четырехлетняя сестра Миа Грэйс.
26 июня Елизавета II одобрила законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), тем самым дав ему статус закона.