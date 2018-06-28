Собака перестала есть сухой корм. Что делать?

Как правило, домашние животные охотно потребляют готовые рационы, являющиеся сбалансированным источником всех необходимых питомцу веществ. И если вдруг собака начинает отказываться от еды, в том числе от сухого корма, то это нельзя игнорировать.

Основные причины

Важно установить причину, по которой питомец перестал есть привычную пищу. Первое, на что надо обратить внимание, — состояние собаки. Возможно, она заболела, это может проявляться вялостью, потускнением шерсти, повышением температуры и другими признаками. Не исключено, что появились проблемы в ротовой полости, и животное испытывает болевые ощущения при разгрызании гранул сухого корма.

При малейшем подозрении на болезнь необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

Если собака здорова, но все равно отказывается от пищи, то владельцу нужно проверить, есть ли в миске питомца свежая вода. Иногда бывает так, что животное не ест сухой корм, потому что не может выпить достаточное количество жидкости.

Другая причина — потребительские свойства корма. Владельцу следует проверить, не вышел ли срок его годности, не исходит ли от гранул прогорклый запах. Несмотря на то что сухие рационы не требуют слишком строгих условий хранения, корм можно случайно испортить. К примеру, если хранить его у батареи, то корм пересохнет и станет слишком жестким, а при хранении во влажном помещении у него есть риск оказаться жертвой плесени.

Смена рациона

Собаки, как правило, не особенно прихотливы в еде и готовы долгое время питаться одним и тем же кормом. И подобное однообразие животных нисколько не удручает.

Тем не менее всегда есть небольшая вероятность, что у питомца возникнет каприз. В таком случае можно попробовать поменять вкус корма или перейти на рационы другой марки. Скажем, вместо «Chappi курочка аппетитная» можно предложить собаке «Chappi с говядиной по-домашнему». Или вместо бренда Chappi можно дать собаке попробовать изделия Pedigree, Cesar, Perfect Fit, Nature’s Table, Pro Plane, Royal Canin и т. д. Сухие рационы доступны под множеством брендов, и питомец определенно сможет выбрать для себя новый вкус.

Однако владельцу нужно соблюдать несложные правила перехода на новый корм: его следует делать постепенно, в течение 5 дней, подмешивая к старому корму сначала немного новых гранул, потом все больше.

Общая терапия и профилактика Первичный прием (консультация)

300-1380

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Фотографии: Коллекция/ iStock

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