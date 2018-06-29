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Ямалец пойдет под суд за убийство и издевательство над своими маленькими детьми
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Ямалец пойдет под суд за убийство и издевательство над своими маленькими детьми 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
На Ямале направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Салехарда, который обвиняется в убийстве своей маленькой дочери и жестоком избиении сына. Усугубляет ситуацию тот факт, что все это подозреваемый совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следствия, 14 января 2018 года 27-летний мужчина, находясь дома, распивал спиртные напитки. На замечание супруги, которая попыталась остановить мужа, зная, что он в состоянии опьянения становится агрессивным, мужчина отреагировал крайне негативно. Женщина решила переждать гнев супруга на улице. Вместе с обвиняемым в квартире остались двое детей — трехмесячная девочка и четырехлетний мальчик. «Пользуясь отсутствием матери, мужчина расправился с детьми, сдавив руками не менее четырех раз голову малышки и жестоко избив ремнем мальчика. Выждав, когда супруг уйдет в магазин за новой порцией спиртного, женщина вернулась в квартиру за детьми. Там она обнаружила тело дочери без признаков жизни и мальчика с ранами и синяками на теле и голове», — сообщает пресс-служба окружного Следственного комитета.
Также выяснилось, что обвиняемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. От соседей на него регулярно поступали жалобы.
До начала судебного заседания мужчина будет находиться под стражей. Ему инкриминируются сразу две статьи УК: «убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»..
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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