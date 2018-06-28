В Астрахани поведены итоги регионального конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Здоровье — это свобода!»

В областной полиции состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Здоровье — это свобода!». Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией.

Конкурс был организован Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области. Его цели — привлечение внимания общественности к проблеме распространения наркотических средств, информирование населения о последствиях таких деяний, формирование негативного отношения у молодёжи к их потреблению, пропаганда здорового образа жизни как основы социального и культурного развития, взаимодействие с творческими объединениями и СМИ. Конкурс стартовал 26 февраля и завершился 5 апреля 2018 года.

Победителям вручили благодарственные письма от руководства ведомства и памятные призы.