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В Астрахани поведены итоги регионального конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Здоровье — это свобода!»
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В Астрахани поведены итоги регионального конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Здоровье — это свобода!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В областной полиции состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Здоровье — это свобода!». Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией.
Конкурс был организован Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области. Его цели — привлечение внимания общественности к проблеме распространения наркотических средств, информирование населения о последствиях таких деяний, формирование негативного отношения у молодёжи к их потреблению, пропаганда здорового образа жизни как основы социального и культурного развития, взаимодействие с творческими объединениями и СМИ. Конкурс стартовал 26 февраля и завершился 5 апреля 2018 года.
Победителям вручили благодарственные письма от руководства ведомства и памятные призы.
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