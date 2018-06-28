Маки в саду: опасная красота

Маки — потрясающе красивые растения, покорившие сердца многих садоводов. Но не все так просто. Среди этих пламенных красавцев есть такие виды, которые запрещено выращивать в частных садах. Давайте разбираться вместе.

Маки — потрясающе красивые растения

В июне эти растения поражают своими красочными цветками, которые могут быть крупными и мелкими, простыми и махровыми, ярко окрашенными и спокойных, пастельных тонов. Возникает только один вопрос: а можно ли это растение выращивать в садах? Все мы знаем, что опиумный мак во многих странах культивировать строжайше запрещено. Маковая клумбочка на участке может обойтись в приличную сумму штрафа или даже привести к лишению свободы — все зависит от размеров такого цветничка. Согласитесь, невеселая перспектива.

Запрещенные к культивированию виды макаДавайте же выясним, каким макам не стоит предоставлять прописку в своем саду. К таковым относятся все виды, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Это:

мак снотворный (Papaver somniferum), мак щетинконосный (P. setigerum), мак прицветниковый (P. bracteatum) и, увы, самый прекрасный представитель семейства — культивированный мак восточный (P. orientale).

Неприхотливый и зимостойкий мак восточный на зависть хорош собой. Но будьте аккуратны с этим красавцем: растение содержит алкалоид орипавин, который относится к отравляющим веществам.

Мак восточный (Papaver orientale)

Кстати, запрещенных роковых красавцев можно определить по размерам семенных коробочек: если они крупные, значит, с такими растениями не стоит связываться.

Какие маки можно выращивать на участке?А что делать, если очень уж хочется воссоздать у себя на участке полянку с маками, васильками, ромашками и прочими луговыми травами? Дерзайте, ведь род Papaver насчитывает более 100 видов, а под запретом находятся лишь некоторые. Выбрать можно из однолетних и многолетних маков.

Однолетний мак-самосейка хорошо вписывается в посадки в природном стиле

Самым известным представителем первой группы считается мак-самосейка (P. rhoeas). Он как нельзя лучше вписывается в посадки в природном стиле. Этот летник обильно цветет с июня и до самой осени. Менее распространены потрясающе красивые однолетние мак измененный (P. commutatum) и мак павлиний (P. pavoninum).

Среди многолетних стоит особо выделить мак голостебельный (P. nudicaule), который цветет с мая и до поздней осени. В зависимости от сорта цветки у него бывают махровые и простые, белые, желтые и оранжевые, диаметром 2,5-6 см (у компактного сорта ‘Popsale’ они аж 10 см в диаметре). Так что, как видим, легальных маков предостаточно. В продаже можно найти семена самых разных сортов, загляните в наш маркет (раздел Маки многолетние) и выбирайте свой!

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Классический летний тандем — красные маки и синие васильки. Чтобы воссоздать такую лужайку, выделите участок побольше — так композиция будет выглядеть особенно эффектно.

Классический летний тандем — красные маки и синие васильки. Чтобы воссоздать такую лужайку, выделите участок побольше — так композиция будет выглядеть особенно эффектно.

Лепестки мака ‘Helen von Stein’ в бутоне выглядят так, словно они измяты. По мере того как цветок раскрывается, лепестки полностью выпрямляются.

Лепестки мака Helen von Stein в бутоне выглядят так, словно они измяты

Невероятно ярко расцвечивает посадку мак голостебельный. Он особенно хорош в компании своих собратьев.

Невероятно ярко расцвечивает посадку мак голостебельный

Мак измененный ‘Ladybird’ цветет с июля до сентября. На фото его гармонично дополняют молочай и декоративный лук.

Мак измененный Ladybird цветет с июля до сентября

Непритязательность — их конекМаки светолюбивы, поэтому выбирайте для них солнечные места. Еще эти растения холодостойки, а многолетние виды и зимостойки, так что высевать семена можно прямо в открытый грунт ранней весной (рекомендуют также подзимний посев).

Высевать семена можно прямо в открытый грунт ранней весной

Что касается почвы, то к ней эти красавцы нетребовательны. Да и уход за ними минимален. Он сводится к рыхлению, прополке и поливам в засушливые периоды (мак не переносит застоя влаги). А вот покушать «питомцы» любят: подкармливайте их органическими и минеральными удобрениями, тогда листья будут насыщенно-зелеными, цветки — крупными и яркими. Маки не переносят пересадку, потому что у них стержневая корневая система. Поэтому семена посейте сразу в цветник и позже проредите всходы.