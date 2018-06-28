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В Башкирии нашли мёртвым пропавшего Гайсу Мавлиханова
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В Башкирии нашли мёртвым пропавшего Гайсу Мавлиханова
АиФ-Уфа
1 час назад
Женский форум
Фото:
АиФ-Уфа
Пропавшего 21 июня в селе Булгакова 67-летнего Гайсу Мавлиханова нашли мёртвым. Трагическое известие сообщили волонтёры поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан».
Обстоятельства, при которых было найдено тело пенсионера, умалчиваются.
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