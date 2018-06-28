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Закон не писан: пять бутылок алкоголя продали активистам «Народного контроля» в День молодежи в Вологде
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Закон не писан: пять бутылок алкоголя продали активистам «Народного контроля» в День молодежи в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
27 июня общественники провели «контрольную закупку». Без труда молодым людям удалось приобрести четыре банки пива и бутылку крепкого алкоголя в ларьке на остановке «Рабочая».
Активисты «Народного контроля» купили пиво и крепкий алкогольный напиток в павильоне на Герцена, 116а. Продавец упаковал спиртное в коробку. Активисты вызвали дежурную часть для регистрации факта нарушения. При этом до прибытия полицейских общественники неоднократно наблюдали, как другие люди выходят из ларька с алкоголем в руках.
«По поводу работы торгового павильона по адресу: Герцена, 116а, неоднократно поступали жалобы от жителей. Вологжане сообщали, что здесь продают алкоголь, что запрещено законом. Продавец нарушил не только это правило, а также запрет, действующий в День молодежи», — рассказал депутат ЗСО, куратор партийного проекта «Народный контроль» Денис Долженко.
Повторно приобрели алкоголь общественники уже на глазах полицейских. С продавца взяли объяснение: женщина рассказала, что знает о запрете на продажу алкоголя. Напомним, он действует в Вологодской области с 2015 года. «Сухой закон» также распространяется на День защиты детей и День знаний. Нарушителям грозят штрафы: до 30 тысяч рублей заплатят продавцы. Также штрафные санкции предусмотрены для предпринимателей.
Собственнику ларька на Герцена, 116а, который попал в поле зрения активистов «Народного контроля», придется закрыть свою деятельность. По правилам организации уличной торговли в Вологде за нарушение запрета с предпринимателем расторгнут договор аренды, ларек будет демонтирован. Предпринимателю вновь заняться торговлей станет сложно: право пользования земельным участком городские власти при наличии административного правонарушения не предоставят.
Завершился рейд изъятием алкоголя с торговой точки. Правоохранители конфисковали ящик алкогольных напитков.
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