Закон не писан: пять бутылок алкоголя продали активистам «Народного контроля» в День молодежи в Вологде

27 июня общественники провели «контрольную закупку». Без труда молодым людям удалось приобрести четыре банки пива и бутылку крепкого алкоголя в ларьке на остановке «Рабочая».

Активисты «Народного контроля» купили пиво и крепкий алкогольный напиток в павильоне на Герцена, 116а. Продавец упаковал спиртное в коробку. Активисты вызвали дежурную часть для регистрации факта нарушения. При этом до прибытия полицейских общественники неоднократно наблюдали, как другие люди выходят из ларька с алкоголем в руках.

«По поводу работы торгового павильона по адресу: Герцена, 116а, неоднократно поступали жалобы от жителей. Вологжане сообщали, что здесь продают алкоголь, что запрещено законом. Продавец нарушил не только это правило, а также запрет, действующий в День молодежи», — рассказал депутат ЗСО, куратор партийного проекта «Народный контроль» Денис Долженко.

Повторно приобрели алкоголь общественники уже на глазах полицейских. С продавца взяли объяснение: женщина рассказала, что знает о запрете на продажу алкоголя. Напомним, он действует в Вологодской области с 2015 года. «Сухой закон» также распространяется на День защиты детей и День знаний. Нарушителям грозят штрафы: до 30 тысяч рублей заплатят продавцы. Также штрафные санкции предусмотрены для предпринимателей.

Собственнику ларька на Герцена, 116а, который попал в поле зрения активистов «Народного контроля», придется закрыть свою деятельность. По правилам организации уличной торговли в Вологде за нарушение запрета с предпринимателем расторгнут договор аренды, ларек будет демонтирован. Предпринимателю вновь заняться торговлей станет сложно: право пользования земельным участком городские власти при наличии административного правонарушения не предоставят.

Завершился рейд изъятием алкоголя с торговой точки. Правоохранители конфисковали ящик алкогольных напитков.