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Севастопольские полицейские вместе с подшефными и их родителями побывали в гостях у казаков «Севастопольской пластунской сотни»
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Севастопольские полицейские вместе с подшефными и их родителями побывали в гостях у казаков «Севастопольской пластунской сотни» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю, представители «Севастопольского детского дома № 1», территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Балаклавского района и представители ХКО «Севастопольская пластунская сотня» подготовили для подростков интересную развлекательную программу.
На базе хуторского казачьего общества ребята ознакомились с культурой и традициями казаков, а также с историей российского казачества.
Казаки показали подросткам виды стрелкового оружия и предоставили возможность проверить свою ловкость и меткость, устроив стрельбу по мишеням. Кроме того, подшефные смогли изнутри увидеть работу механизма огнестрельного оружия, разобрав его по деталям.
На площадке казачьего кордона ребят познакомились с грациозными жеребцами. Любой желающий мог прокатиться на коне верхом или в бричке. Помимо этого, юным гостям устроили мини-экскурсию в мир животных, которые обитают у казаков. Пернатые и мохнатые братья доставили детям немало веселья и удовольствия.
В конце визита подшефных ожидал вкусный обед. На полевой кухне казаки приготовили для них традиционное блюдо — картофель с тушеным мясом. После трапезы ребята выразили благодарность представителям казачества за хорошо проведенное время.
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