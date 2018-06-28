Севастопольские полицейские вместе с подшефными и их родителями побывали в гостях у казаков «Севастопольской пластунской сотни»

Сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю, представители «Севастопольского детского дома № 1», территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Балаклавского района и представители ХКО «Севастопольская пластунская сотня» подготовили для подростков интересную развлекательную программу.

На базе хуторского казачьего общества ребята ознакомились с культурой и традициями казаков, а также с историей российского казачества.

Казаки показали подросткам виды стрелкового оружия и предоставили возможность проверить свою ловкость и меткость, устроив стрельбу по мишеням. Кроме того, подшефные смогли изнутри увидеть работу механизма огнестрельного оружия, разобрав его по деталям.

На площадке казачьего кордона ребят познакомились с грациозными жеребцами. Любой желающий мог прокатиться на коне верхом или в бричке. Помимо этого, юным гостям устроили мини-экскурсию в мир животных, которые обитают у казаков. Пернатые и мохнатые братья доставили детям немало веселья и удовольствия.

В конце визита подшефных ожидал вкусный обед. На полевой кухне казаки приготовили для них традиционное блюдо — картофель с тушеным мясом. После трапезы ребята выразили благодарность представителям казачества за хорошо проведенное время.