В сети обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон

Прошло всего три месяца с тех пор, как принц Уильям и Кейт Миддлтон поприветствовали своего третьего ребенка Луи, как в сеть просочились слухи о новом пополнении в королевском семействе. Четвертую беременность герцогини Кембриджской активно обсуждают в сети.

Инсайдер поведал, что Кейт стала вести себя ровно так, как при прошлых беременностях. В гардеробе знаменитости стали появляться платья свободного кроя, а герцогиня Кембриджская отказалась от алкоголя, постоянно добавляет в еду карри и ест лавандовое печенье от токсикоза.

Кроме того, неважное самочувствие заставляет Кэтрин сидеть дома вместо появления на королевских мероприятиях: герцогиня пропустила день рождения свекра Принца Чарльза и открытие традиционных королевских скачек в Аскоте. Она даже не сопровождала мужа в поездке на Ближний Восток.

Известно, что принц Уильям хочет пятерых детей, а Кейт хотела бы ограничиться четырьмя. Причем чем быстрее, тем лучше: Кэтрин считает, что разница между детьми должна составлять как можно меньше времени.

Возможно, Кейт торопится еще и потому, что, по слухам, новоиспеченная жена принца Гарри Меган Маркл тоже беременна, а Миддлтон не очень-то любит конкуренцию. Недавно ее возмутила площадь апартаментов Гарри и Меган: они будут жить в Кенсингтонском дворце по соседству с Уильямом и Кейт, однако для последних квартира выделена меньшего размера. Герцогиня Кембриджская считает это крайне несправедливым и требует у принца Уильяма решить этот важный вопрос.