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Афипскому НПЗ выдали новый энергетический паспорт
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Афипскому НПЗ выдали новый энергетический паспорт 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Афипский НПЗ по итогам успешного завершения энергоаудита оборудования получил новый энергетический паспорт. Его срок действия составляет 4 года — до 2022-го.
Документ, согласованный аккредитованной комиссией, зарегистрирован в Министерстве энергетики РФ. Новый энергетический паспорт содержит результаты анализа показателей энергоэффективности оборудования предприятия и рекомендации по рациональному использованию ресурсов.
Совместно с аудиторами сотрудники завода определили потенциал энергосбережения на ближайшие пять лет и разработали программу энергосбережения ООО «Афипский НПЗ» на 2018-2022 годы. Она включает около 20 организационно-технических мероприятий по снижению энергозатрат, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
В рамках программы, в частности, планируется установка собственной котельной, наладка водяных тепловых сетей, изоляция задвижек на технологических установках. Также пройдет замена осветительных устройств на светодиодные.
Энергосберегающие программы разрабатываются на Афипском НПЗ на регулярной основе. Все они направлены на оптимизацию затрат в области энергообеспечения. Только в 2016-2017 годах внедрение комплекса мероприятий позволило сэкономить свыше 2,4 миллиона рублей.
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